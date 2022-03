Sommet de Versailles : se passer de l'énergie russe, oui, mais à quel horizon ?

Le sommet européen entamé jeudi devrait aboutir à un accord de principe pour mettre fin à plus ou moins longue échéance à la dépendance énergétique de l'UE par rapport à Moscou. Mais le calendrier divise les 27 membres de l'UE.

(Boursier.com) — Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, réunis en urgence jeudi et vendredi à Versailles au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine, pourraient avoir du mal à s'accorder sur le calendrier pour réduire la dépendance du bloc envers le gaz, le pétrole et le charbon russes. Le défi le plus urgent sera d'assurer l'approvisionnement en énergie de l'UE pour l'hiver 2022/2023.

La Commission européenne a publié mardi une ébauche de plan baptisé 'REPowerEU', et visant à supprimer la dépendance de l'UE à l'égard des combustibles fossiles russes "bien avant 2030". Ce plan prévoit notamment de réduire la demande européenne en gaz russe de deux tiers d'ici la fin de cette année.

Depuis le 24 février, date de l'attaque russe contre son voisin ukrainien, l'UE a annoncé une série de sanctions économiques et financières contre Moscou, mais n'a pas remis en cause les importations énergétiques, cruciales pour elle alors que l'hiver n'est pas achevé et que les stocks sont aux plus bas.

Selon des sources citées jeudi soir par Reuters, le sommet européen devrait bien aboutir à un accord de principe pour mettre fin à plus ou moins longue échéance à la dépendance énergétique de l'UE par rapport à Moscou.

La question de l'embargo divise les Européens

Mais dans le détail, les Vingt-Sept restent divisés sur de nombreux sujets, notamment la question d'un plafonnement des prix du gaz. Les pays sont aussi divisés sur la date butoir, certains proposant d'instaurer un embargo dès maintenant, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni l'ont fait mardi, tandis que d'autres visent 2027 et d'autres encore 2030, a déclaré à 'Reuters' un responsable européen demandant à rester anonyme.

Certains pays comme la Lettonie et la Pologne plaident pour un embargo immédiat, qui "arrêterait le financement de la machine militaire russe", a déclaré le Premier ministre letton, Arturs Krisjanis Karins. Mais d'autres pays, dont l'Allemagne et la Hongrie, s'opposent à un embargo. "Tout en condamnant l'offensive militaire russe et tout en condamnant aussi la guerre, nous ne permettrons pas que les familles hongroises en paient le prix", a déclaré le Premier ministre Viktor Orban.

Le pétrole russe représente environ 25% des importations pétrolières de l'UE, alors que pour les Etats-Unis (1er producteur mondial de brut), la part du pétrole russe n'est que de 7%. L'Union européenne importe aussi 40% de son gaz de Russie (et 55% pour l'Allemagne), ainsi que 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo immédiat sur l'énergie russe, impossible à remplacer à très court terme...

Garantir l'approvisionnement de l'hiver 2022

Les dirigeants européens devraient s'entendre en revanche sur les moyens de réduire leur "exposition", en augmentant les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) ou en accélérant le développement des énergies renouvelables.

Le projet de déclaration commune des Vingt-Sept enjoint à la Commission de présenter un plan dans le courant du mois pour "garantir la sécurité d'approvisionnement et des prix de l'énergie abordables" pour le prochain hiver 2022/2023, selon les sources citées par Reuters.

Plafonner le prix du gaz au niveau européen ?

Les Etats membres sont aussi divisés sur les mesures de court terme destinées à protéger les ménages ou les entreprises contre la flambée des prix de l'énergie.

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a proposé de plafonner au niveau européen les prix de gros du gaz, mais son homologue néerlandais, Mark Rutte, a estimé qu'une telle mesure ne ferait que retarder "l'émancipation" de l'Europe.

"Le risque d'un plafonnement du prix, si l'on prend le GNL par exemple, dont nous avons vraiment besoin en provenance des Etats-Unis ou d'autres régions du monde, est que son prix ne serait plus attractif pour des exportations vers l'Europe", a-t-il expliqué à la presse à son arrivée à Versailles.