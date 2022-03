Sommet de Versailles : L'Europe peut-elle se passer de l'énergie russe ?

La Commission européenne a présenté un ambitieux plan baptisé 'REPowerEU' visant à rendre l'Europe indépendante de l'énergie russe bien avant 2030. Bruno Le Maire a comparé la crise actuelle au choc pétrolier de 1973...

(Boursier.com) — Alors que les Etats-Unis viennent de confirmer un embargo sur leurs importations de pétrole et de gaz russe, l'Union européenne, bien plus dépendante de la Russie que les Etats-Unis pour son approvisionnement en énergie, a temporisé, tout en présentant un plan visant à réduire cette dépendance.

Face au choc causé par l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février, la Commission européenne, le bras exécutif de l'UE, a ainsi présenté mardi l'ébauche d'un plan baptisé 'REPowerEU' visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030.

Le pétrole russe représente environ 25% des importations pétrolière de l'UE, alors que pour les Etats-Unis, la part du pétrole russe n'est que de 7%. L'Union européenne importe aussi 40% de son gaz de Russie, ainsi que 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo sur l'énergie russe, impossible à remplacer à très court terme...

Réduire de 70% les importations russes dès la fin 2022 ?

Bruxelles s'est notamment fixé comme objectif ambitieux de réduire de deux tiers les importations de gaz russe dans l'UE avant la fin de cette année. L'objectif serait atteint en augmentant l'approvisionnement en gaz et en gaz naturel liquéfié (GNL) auprès d'autres pays, comme les Etats-Unis et le Qatar, en accentuant la part des gaz renouvelables et en accélérant le déploiement de capacités électriques solaires et éoliennes.

En outre, la production d'hydrogène renouvelable serait dopée et les ménages seraient sollicités pour améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur consommation. "Cela peut réduire la demande de l'UE en gaz russe de deux tiers avant la fin de l'année", a estimé la Commission.

La CE compte également présenter, d'ici le mois d'avril, une proposition législative rendant obligatoire dans l'UE le remplissage des réservoirs souterrains de gaz à au moins 90% de leur capacité pour le 1er octobre de chaque année. Le niveau de remplissage se situe actuellement autour de 27%.

Une crise comparable au choc pétrolier de 1973

Mercredi matin, le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a insisté sur la nécessité d'oeuvrer à l'indépendance énergétique de la France et de l'Union européenne, en comparant la crise actuelle au choc pétrolier de 1973.

"Ce n'est pas exagérer que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022, est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973", a-t-il déclaré ainsi lors d'un discours inaugurant une conférence sur l'autonomie énergétique et la transition écologique organisée à Bercy dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.

Pour autant, "nous ne devons pas refaire en 2022 les erreurs de 1973" afin d'éviter de revivre un épisode de "stagflation", a plaidé Bruno Le Maire.

L'UE prépare un vaste plan pour son énergie et sa défense

Pour faire face aux retombées économiques des sanctions contre la Russie, l'Union européenne prépare un vaste plan de résilience et d'investissements. Après le plan d'urgence pour faire face à la pandémie de 2020, l'UE pourrait procéder pour la 2e fois à des émissions communes d'obligations pour financer les dépenses énergétiques et de défense du bloc.

Selon l'agence 'Bloomberg', la proposition pourrait être présentée lors du sommet d'urgence de Versailles, où les dirigeants européens doivent se réunir jeudi et vendredi.

Alors que plusieurs pays ont mis en place des mesures visant à limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs et les entreprises, la Commission européenne a confirmé la possibilité de réguler les prix dans des circonstances exceptionnelles et compte consulter les Vingt-Sept sur un "nouvel encadrement temporaire de crise des aides d'Etat" pour aider les entreprises les plus pénalisées par les coûts élevés de l'énergie.

Moscou prévient du risque d'un baril de pétrole à 300$ !

Jusqu'à présent, les importations russes de gaz sont restées stables depuis le 24 février, date du début de l'invasion russe de l'Ukraine, qualifiée par Moscou d'"opération militaire spéciale". Les premières volées de sanctions économiques occidentales avaient épargné les secteurs de l'énergie, mais mardi, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé l'instauration d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe.

Lundi, la Russie avait laissé peser la menace d'une interruption de ses livraisons de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 en cas de sanctions ciblant son secteur énergétique. Le vice-Premier ministre russe, chargé de l'Énergie, Alexandre Novak avait mis en garde contre des "conséquences catastrophiques" pour le marché mondial en cas d'embargo occidental sur le pétrole russe, qui pourrait pousser les cours du brut au dessus des 300$ le baril, selon le responsable russe...