Soldes d'hiver : près de 3 Français sur 10 y renoncent

Selon sondage Ifop réalisé pour l'enseigne Spartoo, 27% des Français ne profiteront pas des soldes d'hiver 2024 et 30% feront des achats en magasin ou en ligne, mais avec un budget limité.

(Boursier.com) — Les soldes d'hiver compromis d'avance ? Alors que le coup d'envoi de cette période de promotions a été donné mercredi dans la plupart des départements de France métropolitaine, l'enthousiasme semble modéré cette année, comme le révèle un récent sondage Ifop réalisé pour l'enseigne Spartoo.

Un peu plus d'un quart des consommateurs (27%) n'a pas l'intention de profiter de ces soldes, contre 19% par rapport à 2021. En outre, 30% des personnes interrogées ont exprimé leur intention de faire des achats en magasin ou en ligne, mais avec un budget limité.

Selon l'étude, cette privation s'explique notamment par les arbitrages des ménages en faveur des biens de première nécessité, dans un contexte économique dégradé caractérisé par une inflation toujours élevée et des incertitudes quant à l'évolution de leur situation financière.

Budget diminué ?

Concernant le budget moyen prévu par ceux envisageant des achats, jusqu'à 30% des Français vont diminuer leur budget consacré aux soldes cet hiver, contre seulement 3% qui compte l'augmenter. Les 40% restants ne prévoient pas de changer leurs habitudes. A noter toutefois que parmi les consommateurs prévoyant de profiter des soldes, plus de la moitié (55%) n'ont pas établi de budget précis.

Pour rappel, le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné mercredi matin dans la plupart des départements de France métropolitaine, mais aussi en Martinique, en Guyane et à Mayotte, pour s'achever le 6 février prochain. Dans certaines régions, les soldes d'hiver ont débuté légèrement plus tôt. C'est le cas en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, dans la Meuse et dans les Vosges, où les soldes ont commencé dès le mardi 2 janvier et se poursuivront jusqu'au lundi 29 janvier inclus.

Il y a également quelques particularités en outre-mer, avec des périodes de soldes s'étendant du samedi 6 janvier au vendredi 2 février en Guadeloupe, du mercredi 17 janvier au mardi 13 février à Saint-Pierre-et-Miquelon (975), et du samedi 4 mai au vendredi 31 mai à Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978). Pour la Réunion, les prochains soldes d'été sont prévus du samedi 3 février au vendredi 2 mars inclus.