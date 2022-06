Soldes d'été : à quelles promos s'attendre ?

Les ventilateurs ont le vent en poupe pour cette édition !

(Boursier.com) — À l'approche des soldes d'e´te´ 2022 qui se dérouleront du 22 juin au 19 juillet prochain, idealo, comparateur de prix du Groupe Axel Springer, 1er en France et en Europe, a analysé´ les tendances d'achat des Français(es). Pour dénicher les meilleures promos, un seul mot d'ordre : "l'an-ti-ci-pa-tion".

idealo dévoile ainsi les promotions auxquelles les consommateurs peuvent s'attendre et met en lumière le top 20 des catégories et produits que les Français(es) aimeraient acquérir a` prix réduits...

Une nouvelle tendance cette année : les ventilateurs ont le vent en poupe

En surveillant les catégories de produits pour lesquelles la demande a le plus augmenté entre le mois de mai et juin 2022, idealo a pu constater que les Français(es) étaient, sans grande surprise, à la recherche de fraîcheur en ces temps de canicule. La demande en ventilateurs a ainsi fait un bond de plus de 250% sur la période du 12 mai au 12 juin, tout comme les climatiseurs qui enregistrent une hausse de 194%.

Cette forte demande s'explique essentiellement par le prix beaucoup plus accessible des ventilateurs et des climatiseurs. La demande en piscines et en accessoires de piscines (bâches, liners, robots de piscine...) a aussi fortement augmenté sur ces dernières semaines.

À l'approche des vacances d'été, les Français(es) rêvent de profiter de la nature en toute légèreté au vu de la demande en sandales de randonnée qui a augmenté de 113 % en juin.

TOP 20 : quels sont les produits sous "haute surveillance" cet été ?

En se basant sur les produits pour lesquels les utilisateurs idealo ont paramétré le plus d'alertes prix entre le 12 mai et le 12 juin 2022, idealo révèle les produits les plus recherchés pour cette édition estivale des soldes...

Les produits les plus surveillés sont exclusivement des produits high-tech : la télévision OLED55C1 de la marque LG pointe à la plus haute place du classement des 20 produits les plus surveillés, suivie de très près par les Apple Airpods Pro et la dernière version de la Playstation de Sony (PS5) pour laquelle les Français(es) espèrent bénéficier de la plus grande ristourne de - 22%.

Le "top 20" des catégories de produits les plus surveillées...

D'après la même méthodologie citée précédemment, mais cette fois concernant les catégories de produits, idealo dévoile le top 3 des catégories les plus surveillées. Celui-ci est sensiblement le même qu'en 2021 : à savoir les smartphones et les téléviseurs respectivement à la première et deuxième place, excepte´ pour les aspirateurs qui cèdent leur dernière place sur le podium aux cartes graphiques, composants électroniques dont la demande a explosé en 2022 après une forte pénurie enregistrée sur l'année 2021.

En allant un peu plus dans le détail, force est de constater que les baskets (à la 7ème place) et les chaussures de running (en 16ème position) se sont frayées un chemin dans ce classement, disputé essentiellement entre produits hi-tech et électroménagers.

À quelles promos s'attendre ?

Pour l'édition de 2021, idealo a analysé les catégories de produits les plus consultés pendant les soldes et dont le prix n'a pas connu de variation notable. Le rabais le plus important pendant cette période de soldes était de l'ordre de 5%, et concernait les baskets. Des promotions qui s'expliquent par l'engouement des Français(es) pour les sneakers.

Pour des catégories star comme les smartphones, leurs prix ont même augmenté pendant les soldes 2021 et ont enregistré une évolution de prix de l'ordre de 4%. Concernant les télévisions, leurs prix n'ont pas changé pendant cette période. A noter également que les baskets et les chaussures de running ont vu leurs prix diminuer de 5 et 3% respectivement...