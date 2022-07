Soldes d'été 2022 : un très mauvais démarrage

L'Alliance du Commerce évoque un chiffre d'affaires en baisse de 19% pour ces deux premières semaines de soldes d'été.

(Boursier.com) — Démarrage raté pour les soldes d'été... Alors que la période des rabais a commencé il y a presque deux semaines, dans un contexte d'inflation inédit, le panel Retail Int. pour l'Alliance du Commerce a dit observer "un très mauvais démarrage", avec un chiffre d'affaires en baisse de 19% sur les 11 premiers jours (du 22 juin au 2 juillet).

Concernant le trafic en magasin, il recule de 28%. "Cette chute s'explique par le retour des préoccupations des ménages liées à l'inflation et par les arbitrages défavorables des consommateurs vis-à-vis du secteur de l'habillement à la veille des vacances estivales", explique la fédération professionnelle.

Elle n'a pas été "compensée par une hausse du taux de transformation, qui peut s'expliquer par des stocks réduits et une meilleure gestion de la démarque par les enseignes que les années précédentes", souligne Emmanuel De Courcel, fondateur et CEO de Retail Int.

"On a assez peu d'espoir que les soldes se redressent"

"Aujourd'hui, c'est un bilan malheureusement décevant. Il est probable que les Français fassent des arbitrages qui soient défavorables à notre secteur. Ils se disent très probablement : 'Est-ce que je m'équipe maintenant, ou je préfère peut-être payer mon plein d'essence pour les vacances ?'", a également affirmé Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, interrogé par 'RMC'.

"On a assez peu d'espoir que les soldes se redressent dans les 15 jours qui restent. On attend avec impatience le texte sur le pouvoir d'achat et le paquet qui sera présenté par le gouvernement, qui sera bienvenu pour l'ensemble de notre secteur", a-t-il également confié.

Un premier semestre marqué par un net recul des ventes

L'Alliance du Commerce et Retail Int. ont également fait un bilan du marché de l'habillement sur les six premiers mois de l'année. L'activité des enseignes d'habillement a reculé de 5% sur le premier semestre par rapport à la même période en 2019, et les ventes en magasins ont chuté de 9%.

"Cette performance décevante est principalement due à de très mauvaises ventes durant les deux mois les plus importants de ce semestre : le mois de janvier (-24%), du fait des fortes contraintes sanitaires, et le mois de juin avec -13%, du fait du retour des préoccupations liées au pouvoir d'achat et à un très mauvais démarrage des soldes", explique la fédération professionnelle.