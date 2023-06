Soldes : à Paris, les commerçants comptent sur les touristes

Les clients français sont très attentifs à leurs dépenses, avec l'inflation.

(Boursier.com) — Des rabais de 40% en moyenne dans les commerces parisiens... Le coup d'envoi des soldes d'été a été donné mercredi en France et ils se prolongeront jusqu'au mardi 25 juillet en ligne et dans la plupart des départements. "Il s'agit d'écouler les derniers stocks, car les commerçants proposent déjà des prix réduits depuis le début du mois de juin, via des promotions ou des ventes privées", rappelle dans un communiqué le CROCIS (Centre d'observation du commerce, de l'industrie et des services d'Ile-de-France).

Objectif : vider les rayons pour proposer rapidement des nouveautés, en particulier aux touristes désireux de repartir chez eux avec des modèles de la collection de rentrée. "Les commerçants mettent leurs espoirs dans la clientèle étrangère, qui dispose d'un fort pouvoir d'achat et est très attirée par la renommée de la mode parisienne", expliquent les auteurs de cette note. "Nous comptons beaucoup sur les achats des touristes pour reconstituer notre trésorerie car jusqu'à début juin les ventes ont été très faibles cette saison", a expliqué au CROCIS un commerçant du 9ème arrondissement.

Notre note sur &128087;les §soldes d'été 2023 &128090;&128096;&128094;vient de paraître Au premier jour des soldes d'été, les §commerçants parisiens comptent sur les §touristes pour doper leur activité &128073;https://t.co/9HF0I5zlbh pic.twitter.com/IEgK6il4BW

Les commerces souffrent

Du côté de la clientèle française, les Français sont proches de leur portefeuille, face à une forte inflation. Les rabais offerts lors des soldes ne devraient pas modifier cette tendance : selon un sondage Ifop pour Spartoo réalisé début juin, 27% des Français interrogés disent renoncer à acheter en soldes cet été, tandis que 29% indiquent que leur budget sera moindre par rapport aux années précédentes.

Pimkie, Kookaï, Burton, Camaïeu, Gap, André, Kaporal, Don't call me Jennyfer, San Marina... Le commerce de chaussures et d'habillement est particulièrement affecté depuis plusieurs années, comme en témoignent les difficultés de ces marques, en liquidation ou redressement judiciaire, rappelle le CROCIS, ajoutant que les commerçants sont nombreux à devoir rembourser les Prêts garantis par l'Etat accordés pendant la crise sanitaire, et doivent faire face à de fortes hausses de l'énergie et des loyers commerciaux.