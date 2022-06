Soldes : à Paris, les commerçants comptent sur la météo et les touristes

Les commerçants "reprennent espoir", selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris.

(Boursier.com) — Pandémie de coronavirus, essor du télétravail, développement du commerce en ligne et des achats de "seconde main"... A Paris, les commerçants indépendants viennent de traverser des mois difficile, et éprouvent de plus en plus de difficultés à faire face aux charges fixes, et surtout aux loyers élevés de la capitale. "A ces difficultés s'ajoute aujourd'hui la flambée des prix, qui touche clients... et commerçants : avec une inflation de 5 ,2% sur un an observée en mai 2022, les consommateurs risquent de devoir faire des arbitrages de consommation, et les secteurs non prioritaires, notamment les achats 'plaisir' dans la mode et la chaussure, pourraient en pâtir", écrit la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris, alors que démarrent ce mercredi en France les soldes d'été.

"J'aurais préféré que les soldes arrivent un peu plus tard, pour qu'on puisse bénéficier des achats liés aux températures estivales avant de baisser les prix", a expliqué à la CCI la gérante d'une boutique de chaussures dans le 8ème arrondissement qui est toutefois satisfaite de la fréquentation de la matinée.

Retour des touristes

Selon cette "étude flash" réalisée au premier jour de cette période de rabais, les fortes chaleurs devraient pousser les consommateurs à acheter des sandales et autres chaussures ouvertes, ainsi que tee-shirts légers, shorts, etc". Surtout, les commerçants parisiens retrouvent enfin la clientèle touristique qui était absente depuis deux ans. Le week-end de Pâques a marqué un tournant, avec 82 % de taux d'occupation hôtelière, alors que ni les Russes ni les Asiatiques n'étaient présents.

L'Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) prévoit pour juillet que les touristes européens seront plus nombreux qu'en 2019 dans la capitale, tandis que les Américains devraient revenir à des niveaux comparables à 2019 après l'été. Au total, l'OTCP estime à 33 millions le nombre de visiteurs - français et étrangers - attendus dans la métropole parisienne en 2022 (contre 38 millions en 2019 - dernière année de référence pour le secteur, avant l'épidémie de Covid-19 - et seulement 19 millions en 2021).

"Les grands magasins parisiens, vitrine des plus grandes marques de luxe et de prêt-à-porter français, ont vu affluer dès mercredi matin de nombreux touristes venus faire leur shopping dans le confort d'un magasin climatisé, malgré l'absence des Chinois, traditionnellement forts consommateurs de produits de luxe françai", écrit la CCI.

4 semaines de rabais

Les soldes se tiendront sur quatre semaines, du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet.

L'ensemble des départements de métropole est concerné sauf :

- Les Alpes maritimes (06), du 6 juillet au 2 août

- La Corse (2A et 2B), du 13 juillet au 9 août