Socio Data Management annonce le recrutement de 30 Consultants Data d'ici à fin 2021

Socio Data Management annonce le recrutement de 30 Consultants Data d'ici à fin 2021









Sur un marché de la Data en pleine croissance, Socio Data Management se positionne comme l'un des cabinets de conseil de référence en la matière...

(Boursier.com) — Société de conseil et d'expertise en Data et Intelligence Artificielle, Socio Data Management a annoncé un vaste plan de recrutement afin de répondre à l'accroissement de ses activités. Une trentaine de postes sont à pourvoir en CDI sur la région parisienne, d'ici la fin de l'année 2021.

Avec une trentaine de consultants dans ses effectifs en janvier 2021, l'entreprise reste une structure à taille humaine proche de ses équipes et de ses clients. Pour accompagner les demandes nouvelles et croissantes de ces derniers et poursuivre son essor, Socio Data Management souhaite doubler ses effectifs.

L'objectif : apporter une réponse toujours plus complète et une réactivité encore plus forte face à l'évolution du monde de la Data. Socio Data Management cible plus particulièrement les profils de Data Scientist, Data Engineer, Ingénieurs Business Intelligence ou Experts Big Data, disposant d'une forte expertise.

Socio Data Management connaît une belle croissance ces dernières années, grâce à des clients qui nous sont fidèles et qui reconnaissent l'excellence de notre savoir-faire. Aujourd'hui, nous recrutons activement et faisons de l'attraction de nouveaux talents une priorité", se réjouit Laurent Delaporte, Président de Socio Data Management.

Socio Data Management démontre au quotidien auprès des plus grands instituts et entreprises françaises son savoir-faire en matière de conseil en stratégie Data, traitement d'études ainsi que dans la mise en place d'algorithmes plus communément appelés Intelligence Artificielle.

L'entreprise compte aujourd'hui parmi ses clients de nombreux grands comptes et entreprises du CAC 40, mais également de plus petites structures opérant dans des secteurs variés (banque-assurance, télécoms, e-commerce, transport...).

Comme le précise Jean-François Guyomar, Directeur Général de Socio Data Management : Nos embauches s'articulent autour du talent intrinsèque de chaque candidat mais également autour des valeurs qui définissent notre entreprise. L'innovation, la performance et l'excellence sont au coeur de nos missions quotidiennes et nous nous attachons à ce que les consultants qui nous rejoignent partagent cette même vision.

Aspirant à faire continuellement progresser ses collaborateurs, Socio Data Management les accompagne dans le passage de formations et certifications.

La montée en compétences et la valorisation de nos collaborateurs est aujourd'hui un axe primordial pour Socio Data Management car nous misons sur le long-terme et engageons avec eux une relation de confiance. Pour nos clients, c'est aussi l'assurance que nos consultants développent leurs connaissances et soient en mesure d'apporter une forte valeur ajoutée tout au long de leur mission", commente Laurent Delaporte.

Toutes les opportunités de carrière de Socio Data Management sont disponibles en ligne sur :

https://socio-dm.com/recrutement-carriere/