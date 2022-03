Société Générale : nouvelle organisation du travail

La direction de Société Générale a signé l'année dernière avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives un nouvel accord télétravail applicable aux 40.000 salariés en France

(Boursier.com) — Pour comprendre les impacts de la crise sanitaire sur les attentes des collaborateurs en matière de modalités de travail, la Société Générale a lancé une vaste consultation interne, Future of work , qui a servi de base à une nouvelle organisation du travail : généralisation du télétravail à l'ensemble des collaborateurs en France.

La direction de Société Générale a signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives un nouvel accord télétravail applicable aux 40.000 salariés en France. Celui-ci instaure le droit pour chacun d'avoir en moyenne deux jours de télétravail par semaine. Cet accord est entré en vigueur le 1er juin dernier...

Signal fort

Avec cet accord, Société Générale donne un signal fort vers la généralisation de ce mode de travail au sein de toutes ses entités partout dans le monde. Les filiales du groupe Société Générale, en France et à l'international, sont engagées dans la voie d'accords de télétravail selon des modalités qui leurs sont propres.

Près de 100.000 personnes sont concernées, en plus des 40.000 salariés de Société Générale France.

Les points saillants de cet accord structurant :

Le télétravail devient la nouvelle modalité de travail " ordinaire " et collective.

Le télétravail sera accessible à l'ensemble des salariés Société Générale en France, soit environ 40.000 personnes. Pour la banque de détail, une expérimentation va être menée pour étudier les spécificités de son déploiement progressif dans le réseau.

La moyenne de jours télétravaillés passe de 1 à 2 jours hebdomadaires avec un minimum de 40% de présence sur site sur quinze jours.

Un jour de télétravail supplémentaire sera possible par mois

Les télétravailleurs bénéficieront d'une enveloppe de 150 euros pour leur installation à domicile ainsi que de la possibilité d'avoir des tickets restaurants pour les jours télétravaillés.

Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines du groupe Société Générale explique : "Il nous a semblé indispensable de définir rapidement un nouveau modèle organisationnel qui répondrait aux attentes de nos collaborateurs après l'expérience inédite de travail à distance que nous avons dû mettre en place dans l'urgence face à cette crise sans précédent. Cet accord est structurant à bien des égards : le télétravail va être généralisé et devenir la norme pour tous nos collaborateurs apportant les bénéfices attendus en termes de qualité de vie. Il va également nous amener à repenser différemment le management des équipes et l'utilisation des espaces de travail. Notre fierté : ce sont les collaborateurs, à travers la démarche de consultation Future of work, qui ont eux-mêmes défini le modèle que nous avons choisi, en accord avec les organisations syndicales."

Consultation interne "Future of work"

Le télétravail existe chez Société Générale depuis 2016, il concernait avant la crise près de 12.500 personnes en France. La crise sanitaire a accéléré la réflexion sur une montée en puissance de son déploiement pour tous et plus globalement sur les nouvelles modalités de travail. Dès le printemps 2020, la direction des ressources humaines du Groupe a lancé une vaste consultation interne sur le Future of work pour comprendre les enjeux et attentes des collaborateurs en termes d'organisation du travail. Près de 6.000 collaborateurs ont contribué. Ces contributions ont été compilées et analysées dans un livre blanc présenté à la direction générale qui a servi de base aux négociations sur le télétravail...

