Social : "Les trois France" peuvent-elles converger ?

Une vaste étude conduite par Destin Commun montre que les liens qui unissent les Français sont plus importants que ce qui les sépare...

Crédit photo © ministère de l'Intérieur

(Boursier.com) — Le laboratoire d'idée et d'actions Destin Commun publie “La France en quête - Réconcilier une nation divisée”. Ce rapport expose les enseignements d'une vaste enquête réalisée pendant l'année 2019 avec Kantar sur l'état de la vie démocratique en France auprès de 6.000 personnes. "Il apporte des clés de compréhension de nos fractures, ancrées dans nos systèmes de valeurs. Mais il donne aussi de fortes raisons d'espérer : les Français ont envie d'un avenir en commun"...

"A rebours de ce que nous avons l'habitude d'entendre, nos fractures sont surmontables... Il existe certes des divergences : “trois France” avancent en parallèle les unes des autres. Mais par-delà les signes tangibles de fragmentation, 83% des Français pensent que nous devons nous serrer les coudes et faire face aux problèmes ensemble. 61% d'entre eux considèrent même que nos divisions sont surmontables" explique le laboratoire.

Des raisons d'espérer ?

Un an après le mouvement des Gilets Jaunes et les récentes mobilisations sociales contre la réforme des retraites, l'étude conduite par 'Destin Commun' montre que derrière le récit collectif, médiatique et politique, qui fait la part belle aux oppositions bloc contre bloc (populaire contre élite, métropole contre périphérie, progressistes contre nationalistes, mobiles contre sédentaires...), il y a de vraies raisons d'espérer...

Pour François-Xavier Demoures, rédacteur de l'enquête de Destin commun (disponible dans sa version intégrale ici), “Notre étude montre qu'il y a une aspiration à la cohésion qu'il faut prendre au sérieux : une majorité de Français pensent que nos divisions ne sont pas irrémédiables. De l'écoute, du respect mutuel et un projet commun, dans lequel ils se sentent à leur place : c'est le chemin qu'ils veulent emprunter".

Pistes de réflexion

L'étude donne des clés de compréhension de la société française actuelle et offre des pistes de réflexion pour permettre de retrouver le sens d'une communauté de destin. Un site dédié à l'enquête a été mis en ligne...

A l'issue de l'enquête, plusieurs priorités se dessinent : “Il faut changer le ton de la conversation nationale et sortir de la logique du clash : 89% des Français considèrent que le débat public est de plus en plus agressif. Il faut également aller chercher la France des Oubliés, ce qui exige de déployer de nouvelles approches d'engagement, en travaillant, par exemple à trouver des passerelles entre les enjeux de justice sociale et de développement durable. Tout cela appelle une nouvelle coalition d'acteurs."

Principaux enseignements

6 familles de Français émergent : les militants désabusés (12%), les stabilisateurs (19%), les libéraux optimistes (11%), les attentistes (16%), les laissés pour compte (22%), et les identitaires (20%).

Elles se réunissent dans trois France qui se distinguent par la relation qu'elles entretiennent avec le commun : la France Tranquille, plutôt satisfaite de notre modèle de société et de son évolution ; la France Polémique, qui rassemble deux groupes radicalement opposés, au système de valeur cohérent et tranché, très visible dans le débat public et une France des Oubliés, désengagée et en retrait du débat public.

Comme d'autres démocraties occidentales, la France fait face à une polarisation croissante entre deux groupes - la France polémique, celle des Militants désabusés et des Identitaires. Leur affrontement se joue sur l'essentiel.

L'opposition croissante entre "ouverts" et "fermés" a tendance à en masquer une autre, entre ceux qui se sentent pleinement intégrés à la vie sociale et à la vie démocratique et ceux qui éprouvent le contraire (la France des Oubliés).

Agir vite !

Un chemin est possible, mais il implique d'agir vite... Les Français éprouvent une forte aspiration à l'unité : 83 % d'entre eux sont convaincus qu'on doit se serrer les coudes et 61% d'entre eux pensent que nos divisions sont surmontables et qu'on peut avancer ensemble. Que cette conviction soit majoritaire est synonyme d'espoir. Mais ce chiffre est moins élevé qu'en Allemagne (71%) ou aux États-Unis (77%). Cela signifie donc qu'il faut agir rapidement.

68% des Français pensent que la protection de l'environnement est un enjeu qui peut nous réunir par-delà nos divisions : un indicateur très élevé, qui apporte des pistes pour avancer.

Destin Commun est une association de loi 1901 membre du réseau international More in Common, présent également en Allemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.