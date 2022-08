Sobriété énergétique : les Français sous haute tension !

Les Français se tournent massivement vers les entreprises et leurs dirigeants pour les aider à changer leurs modes de vie et de consommation...

(Boursier.com) — A l'occasion des Universités d'été de l'Economie de demain (UEED2022) organisées par Impact-France le 30 août sur le thème de la Sobriété à la cité universitaire de Paris, TENEO, cabinet de conseil intégré aux dirigeants, a lancé un sondage Ifop exclusif, sur la perception que les Français ont de la sobriété...

Il en ressort notamment que la sobriété reste un concept aux contours encore flous pour la plupart d'entre eux... Si les Français semblent soucieux de l'impact de leur consommation sur l'environnement, leur définition de la sobriété reste encore floue.

Pour un Français sur deux (50%), il s'agit de "consommer moins et mieux" ; pour 16% de "consommer moins" et pour 26 % de "consommer mieux"...

Plus d'1 Français sur 10 admet ne pas savoir "de quoi il s'agit précisément" !

Les Français comptent largement sur l'exemplarité des dirigeants et de leurs entreprises pour les aider à adopter dans tous les domaines des modes de vie et de consommation plus "sobres".

Près de 9 français sur 10 estiment que les entreprises peuvent les aider en : - donnant l'exemple au niveau de leurs dirigeants (89%), mais aussi en favorisant les circuits courts (91%), -étant plus transparents sur la sobriété de leurs produits et services (traçabilité, ingrédients, conditions de travail, etc). - en proposant davantage de produits durables et respectueux de l'environnement (89%) - en développant et mettant à disposition des moyens de mobilité durable (87%).

Ils sont plus de 8 sur 10 (82%) à penser qu'une gouvernance collective et un meilleur partage de la valeur économique et financière créée par l'entreprise pourraient les aider sur la voie de la sobriété, de même qu'une meilleure information sur les critères de leur propre sobriété (consommation d'eau et d'énergie).

Entre deux eaux

Les Français restent partagés quant à leur volonté d'adapter des modes de consommation plus "sobres" : 4 français sur 10 se disent être prêts à réduire leur consommation globale et leurs achats. Près de la moitié des personnes interrogées (48%) sont prêts à le faire dans le domaine de l'alimentation (plus de produits bio, locaux, équitables, et moins de gaspillage alimentaire), ou encore de la consommation d'énergie...

En revanche, ils sont à peine 3 sur 10 (27%) à être prêts à consentir des efforts sur leurs destinations de vacances (sans avion) et moins de 2 sur 10 (17%) à être prêts à adapter leurs usages numériques (forfaits limités, location de matériel, achat de matériel reconditionné, etc.)

Pour Caroline Neyron, Directrice générale d'Impact France : "Plus que jamais les français attendent des acteurs économiques qu'ils s'engagent. Nous assistons à un point de rupture important : la conjoncture actuelle ne permet plus aux entreprises de communiquer à outrance sans agir véritablement. Cette demande d'impact positif pour les entreprises est une bonne chose, elle est le signe que les entreprises peuvent et doivent réellement oeuvrer pour le bien commun. Les résultats montrent également que les consommateurs sont moins de la moitié à être prêts à s'engager dans une logique de sobriété, il ne faudra donc pas compter sur eux en premier."