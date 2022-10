Sobriété énergétique : en cas d'hiver très froid, la France risque des "délestages massifs"

Selon Philippe Page le Mérour, secrétaire du comité social d'entreprise central d'EDF, les capacités d'effacement ne suffiront pas...

(Boursier.com) — L 'inquiétude monte pour la production électrique cet hiver... Alors que de nombreuses centrales nucléaires sont à l'arrêt, Philippe Page le Mérour, secrétaire du comité social d'entreprise central d'EDF, a tiré la sonnette d'alarme. Il affirme que la France ne pourra pas éviter des "délestages massifs" d'électricité en cas d'hiver normalement froid ou très froid, estimant que les capacités d'effacement ne suffiront pas.

Comme l'explique EDF, le délestage peut intervenir "lorsque la situation électrique est très tendue sur le réseau électrique". "Il peut être nécessaire d'effectuer des coupures ponctuelles appelées délestages pour conserver l'intégrité du système électrique", précise l'électricien français.

"Ces coupures maîtrisées sont généralement de courte durée. Elles permettent d'éviter un problème à plus grande échelle. Cette mesure exceptionnelle se raréfie de plus en plus grâce à l'utilisation accrue des interconnexions avec les réseaux des pays limitrophes", ajoute-t-il.

Une campagne pour encourager les entreprises et les ménages à réduire leurs consommations

Selon 'Les Echos', EDF a lancé une vaste campagne de communication afin d'encourager les entreprises et les ménages à décaler et à réduire leurs consommations d'électricité. L'énergéticien avait assuré lundi pouvoir renforcer de 20% les capacités d'effacement de consommation en France.

Mi-septembre, RTE, le gestionnaire du réseau de lignes à haute tension, avait indiqué que la France risquait de devoir réduire sa consommation d'électricité au cours de l'hiver prochain afin d'éviter des coupures ciblées dans un contexte de tensions accrues sur sa sécurité d'approvisionnement.

Dans son étude prévisionnelle, RTE précise que le risque de coupure, qui ne surviendrait que dans des situations extrêmes, pourrait être évité en baissant la consommation nationale de 1% à 5% dans la majorité des cas et jusqu'à 15% en cas de vagues de froid importantes.