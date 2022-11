Sobriété énergétique : Elisabeth Borne dit non à la limitation de vitesse à 110km/h sur autoroute

"Il y a des gens qui ont besoin de se déplacer sur autoroute et qui peuvent avoir des contraintes de temps", a expliqué la Première ministre.

(Boursier.com) — Faut -il abaisser la limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes ? Cette idée est revenue dans le débat public, dans un contexte où le gouvernement cherche à réduire la consommation d'énergie globale du pays. Début octobre, les agents de la fonction publique avaient d'ailleurs dû limiter leur vitesse à 110 km/h sur autoroute et 100 km/h sur voie rapide.

Si le passage de la limite de vitesse à 110 km/h sur autoroute contre 130 km/h actuellement était une des mesures recommandées par la Convention citoyenne pour le climat, la Première ministre Elisabeth Borne a enterré cette idée. Ce n'est pas "la bonne voie" d'"imposer aux Français" de réduire leur vitesse sur les autoroutes, a-t-elle estimé sur 'BFMTV' lundi.

"Il y a des gens qui ont besoin de se déplacer sur autoroute et qui peuvent avoir des contraintes de temps", a expliqué la cheffe du gouvernement. "C'est important d'informer sur les économies qu'on peut faire en roulant moins vite, sur l'intérêt que ça peut présenter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", a-t-il admis.

"Je ne suis pas pour qu'on empile des mesures contraignantes sur nos concitoyens"

Cette mesure permet de réduire sa consommation de carburant de 20% et ses émissions de CO2 de 25%. Toutefois, Elisabeth Borne estime qu'"on ne peut pas fonctionner à coups d'interdictions". "Je ne suis pas pour qu'on empile des mesures contraignantes sur nos concitoyens, et je pense que chacun doit prendre sa part : l'Etat, les collectivités et les entreprises", a-t-elle insisté.

Au micro d''Europe 1' ce mardi, le ministre délégué en charge des Transports Clément Beaune a également fermé la porte à une nouvelle limitation de vitesse obligatoire. "Il n'y aura pas de mesure obligatoire", a-t-il assuré.

Des personnalités appellent à rouler à 110 km/h sur l'autoroute

Dans un tribune publiée dans le 'Journal du Dimanche' fin octobre, une dizaine de personnalités, dont Yann-Arthus Bertrand et Cyril Dion, avaient indiqué qu'ils avaient pris la décision de rouler à 110 km/h sur l'autoroute pour réduire leur empreinte carbone et appelé les Français à faire de même, estimant que cette initiative a "le mérite d'être simple, accessible à tous, immédiatement bénéfique pour la lutte contre le changement climatique ET pour le pouvoir d'achat".

"Les voitures particulières en France émettent plus de 50% des gaz à effet de serre du secteur des transports, ce qui représente 16% de l'ensemble des émissions nationales. Faire baisser ces émissions, c'est aussi mécaniquement se rendre moins dépendant des importations d'hydrocarbures russes, geste ô combien important dans le contexte actuel de guerre en Ukraine", avaient-ils rappelé.