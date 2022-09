Sobriété énergétique : certaines villes s'engagent à éteindre la lumière de leurs bâtiments

Lille, Lyon ou encore Marseille ont décidé d'éteindre l'éclairage des monuments publics la nuit pour donner l'exemple...

(Boursier.com) — Alors qu'Emmanuel Macron a de nouveau exhorté les citoyens, lors d'une conférence de presse lundi, à "être au rendez-vous de la sobriété" afin d'éviter les rationnements de gaz et d'électricité pendant les mois à venir, les collectivités territoriales s'organisent pour faire des économies, notamment en coupant l'éclairage de leurs monuments publics.

C'est notamment le cas de la ville de Lyon, dans le sud-est de la France, où la sobriété énergétique passera en effet par la limitation de l'éclairage public. La municipalité, dirigée par les écologistes, a décidé d'éteindre, quatre jours par semaine, la lumière des ponts, des musées, des églises.

"Dans un contexte de crise, on ne peut pas laisser allumer l'éclairage qui est juste de la mise en valeur de monuments", a expliqué à 'Euronews' Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon à la transition écologique et au patrimoine.

Economiser 170.000 kWh par an à Lille

Depuis lundi, la mairie de Lille a également réduit l'éclairage des monuments publics de la ville. Son plan de sobriété énergétique, annoncé par la maire socialiste Martine Aubry, comprend l'extinction des lumières des bâtiments publics, sauf sur deux places emblématiques du centre, ainsi que l'arrêt de certaines fontaines. Selon la mairie, ces mesures pourraient faire économiser 170.000 kWh par an.

Marseille s'engage aussi vers plus de sobriété en vue de cet hiver. "D'ici fin septembre, certains sites, les plus gros, la préfecture, le Pharo, le palais Longchamp, La Major, l'opéra, seront éteints à partir d'une certaine heure", a indiqué à 'BFM Marseille' Didier El Rharbaye, conseiller municipal de la ville, délégué notamment à l'éclairage durable pour la vie nocturne. De son côté, la basilique Notre-Dame de la Garde est d'ores et déjà plongée dans le noir à partir de minuit. L'élu a expliqué que la cité phocéenne souhaitait "montrer l'exemple aux Marseillais".

Strasbourg mise aussi sur le chauffage

Avec une facture de l'achat du gaz en hausse de 500% et la hausse exponentielle du prix de l'électricité, l'Eurométropole et la ville de Strasbourg appellent plus que jamais à la sobriété énergétique. Pour faire des économies, l'éclairage public sera limité et les enseignes lumineuses interdites. Les horaires de fréquentation des structures publiques les plus gourmandes en énergie (piscines, patinoires ou médiathèques) sont par ailleurs analysés, dans le but d'ajuster leurs plages d'ouverture.

Strasbourg va également miser sur le chauffage, avec l'objectif de mettre en route les radiateurs le plus tard possible cet automne. Dans l'ensemble des bâtiments publics, la température sera limitée à 19oC.