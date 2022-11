SNCF : vers une hausse moyenne des tarifs du TGV de 5%, les petits prix bloqués

Malgré une augmentation de ses coûts de près de 13% l'an prochain pour le TGV, SNCF Voyageurs a décidé ne pas répercuter l'équivalent de cette hausse sur les prix payés par les voyageurs...

(Boursier.com) — Le gouvernement l'avait demandé : alors qu'une augmentation des prix des billets de train est attendue en 2023, en raison de la hausse des prix de l'électricité, un bouclier tarifaire de la SNCF sera déployé le 10 janvier prochain pour l'offre TGV, afin de protéger le pouvoir d'achat des voyageurs, a annoncé ce vendredi SNCF Voyageurs.

"Malgré une forte augmentation de ses coûts de près de +13% l'an prochain pour le TGV, SNCF Voyageurs décide ne pas répercuter l'équivalent de cette hausse sur les prix payés par les voyageurs et annonce la mise en place d'un bouclier tarifaire pour la grande vitesse", indique la compagnie.

Ce dispositif devrait permettre "de limiter la hausse du prix moyen payé par les voyageurs à 5%", précise-t-elle, ajoutant qu'il s'agit d'"une décision forte au service de l'attractivité du train et du pouvoir d'achat des voyageurs, qui maintient l'évolution des prix du TGV en-dessous de l'inflation", actuellement de 6,2% sur l'année...

"Continuer à proposer des petits prix"

Cette hausse s'appliquera aux tarifs professionnels (Business Première, Tarif Liberté), aux paliers maximum des tarifs loisirs (les billets de première classe et les billets loisirs en seconde classe) et aux abonnements Max Actif et Forfait.

En revanche, les grilles des prix minimums TGV Inoui ne seront pas augmentées... "Cela permettra notamment de continuer à proposer des petits prix, en particulier lors des ouvertures des ventes, au même niveau qu'actuellement", souligne SNCF Voyageurs.

Même chose pour les grilles des prix Ouigo, qui représentera en 2023 plus de 20% de l'offre TGV avec plus de la moitié des billets vendus à moins de 25 euros. "En moyenne, ce sera plus d'1 million de billets par mois qui seront proposés à moins de 25 euros", assure la compagnie ferroviaire.

Une hausse de près de 13% sans "bouclier tarifaire"

Les bénéfices de la Carte Avantage, qui concerne aujourd'hui plus de 4 millions de clients, seront également maintenus, avec notamment un gel du prix d'achat de la carte en 2023 à 49 euros qui restera ainsi préservé au même niveau depuis son lancement en 2021 et le maintien des taux de réductions. Enfin, les prix des abonnements Max Jeune et Senior resteront bloqués à 79 euros par mois.

"La hausse prévisionnelle du coût de l'énergie pour les TGV est ainsi de 180% entre 2022 et 2023. Les autres postes de coûts sont quant à eux en augmentation de 6% en moyenne, en cohérence avec l'inflation", précise SNCF Voyageurs, ajoutant que si l'intégralité de l'augmentation de ses coûts était répercutée sur ses prix, la hausse des tarifs aurait été "de près de 13% en 2023".

