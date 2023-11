SNCF : vers une grève à Noël ?

"C'est l'heure d'augmenter le pouvoir d'achat des cheminots et pas juste de courir après l'inflation", a appelé Sud-Rail.

(Boursier.com) — A l'ouverture de la vente de billets de train pour les prochaines vacances d'hiver 2024 ce mercredi, la SNCF est confrontée à une nouvelle menace de grève pendant la période des fêtes de Noël. Comme le rapporte 'Le Parisien', Sud-Rail, l'un des quatre syndicats représentatifs de la compagnie ferroviaire, n'exclut pas de mettre en place des journées d'actions et encourage les autres syndicats du secteur à se joindre au mouvement.

Appelant à "construire une puissante mobilisation, exclusivement sujet des salaires", dans un courrier envoyé le 9 novembre à la CGT Cheminots, l'Unsa Ferroviaire et la CFDT Cheminots, l'organisation syndicale réclame une augmentation des salaires qui va au-delà de la hausse de 4,6% proposée par la direction.

Le 8 novembre dernier, lors d'une journée de négociations salariales, Sud-Rail estime ne pas avoir obtenu ce qu'il réclamait. "La négociation salariale de ce jour se tenait dans un contexte d'envolée des prix que tout le monde subit", a expliqué le syndicat dans un communiqué, indiquant que "plus de 1000 cheminot-e-s ont convergé devant le siège de la direction SNCF à l'appel de Sud-Rail et de la CFDT pour exiger de la direction une vraie augmentation des salaires".

"400 euros d'augmentation mensuelle pour tous"

"C'est l'heure d'augmenter le pouvoir d'achat des cheminots et pas juste de courir après l'inflation... sans jamais la rattraper ! Nous considérons que la question des salaires pour 2023 n'est pas close et que nous étions là aussi pour discuter de mesures qui ne s'appliqueraient pas qu'en 2024 !

400 euros d'augmentation mensuelle pour tous, c'est possible et juste !", a estimé Sud-Rail.

Selon les calculs du syndicat, cette mesure demandée pour les 148.000 cheminots représenterait "un peu moins de 700 millions d'euros" pour l'entreprise. "Soit moins que les 1,1 milliard de dividendes que la SNCF va verser à l'Etat en 2023 et pas grand-chose quand on sait que la trésorerie de la SNCF c'est près de 10 Milliards d'EUR dans les caisses !", a-t-il fait remarquer.

Réunion intersyndicale la semaine prochaine ?

Sud-Rail dénonce "l'augmentation en pourcentage". "C'est la continuité de l'injustice sociale face à l'envolée des prix et au reste à vivre pour celles et ceux qui produisent. 12% d'augmentation c'est 200 euros par mois pour une classe 2 et plus de 400 euros pour une classe 7", regrette l'organisation syndicale. Une réunion intersyndicale pourrait intervenir la semaine prochaine, après le congrès de la CGT-Cheminots, qui se tient jusqu'au vendredi 17 novembre.

La semaine dernière, Philippe Bru, récemment nommé DRH du groupe SNCF, assurait que les cheminots avaient bénéficié d'une hausse de "12% au cours des deux dernières années" et de "17 à 21% sur trois ans" en incluant la proposition présentée lors des dernières négociations annuelles obligatoires (NAO), rappelle le quotidien. Ces chiffres se situent ainsi au-dessus de l'inflation cumulée, estimée à 13% sur trois ans par la direction de la SNCF.