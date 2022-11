SNCF : vers un "bouclier tarifaire" pour amortir la hausse des prix des billets de train ?

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, souhaite que "ceux qui ont besoin du train au quotidien comme les plus modestes et les jeunes qui utilisent les Ouigo soient protégés".

(Boursier.com) — Alors que les prix des billets de train devraient inévitablement augmenter en 2023, en raison de la hausse des prix de l'électricité, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a appelé la SNCF à "travailler en matière de prix des billets sur un bouclier tarifaire".

Invité du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro, il a demandé que "la hausse des billets soit inférieure à l'inflation" et "surtout que ceux qui ont besoin du train au quotidien comme les plus modestes et les jeunes qui utilisent les Ouigo soient protégés".

Ce "bouclier tarifaire" concernerait essentiellement les trains TGV, explique le ministre, qui espère par ailleurs que la hausse des prix des péages, qui doit avoir lieu l'an prochain, se situera en deçà de l'inflation. "Il n'y aura pas d'augmentation de 7% à 8%, ce n'est pas possible", a-t-il assuré...

La facture d'électricité passera de 1,6 à 1,7 milliard d'euros

Lors d'une audition au Sénat mi-septembre, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou avait indiqué que la facture d'électricité pour SNCF Voyageurs devrait augmenter de 1,6 à 1,7 milliard d'euros en 2023, tout en ajoutant que la compagnie n'avait "pas encore décidé" quel sera l'impact sur les prix des billets.

Toutefois, si cette hausse était "directement" répercutée sur le coût du billet de train, "on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10%", avait expliqué le PDG de compagnie ferroviaire, évoquant "un calcul de coin de table".

Dans son rapport sur l'évolution des prix à la consommation, publié fin mai, l'Insee a constaté que les prix du transport ferroviaire avaient augmenté de 12,7% en avril sur un an et les prix du "transport de passagers par train" de 14,6%... Jean-Pierre Farandou avait alors contesté vivement ces données. Lors d'une conférence de presse, il avait dit "respecter" les chiffres de l'institut, affirmant toutefois que "la bonne année de comparaison avec 2022, c'est 2019".