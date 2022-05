SNCF : un vent d'optimisme en vue des vacances d'été...

"Le niveau de réservations est déjà supérieur de 10% à celui enregistré en 2019, avant la crise sanitaire", affirme le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

(Boursier.com) — Vers un bel été pour la SNCF ? Après une chute des réservations en raison du Covid-19, l'entreprise ferroviaire pourrait enfin apercevoir le bout du tunnel... Le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet a fait état d'un bilan "excellent" concernant le pont de l'Ascension cette année, tout en annonçant que les réservations pour l'été sont d'ores et déjà à l'ordre du jour...

"C'est le premier week-end depuis des mois où les Français ont eu l'opportunité de prendre quatre jours de congé. Le premier aussi où il est possible de voyager sans masque. Et la météo est au rendez-vous !", a-t-il expliqué dans un entretien au 'JDD'.

"Tous nos trains - 15 000 - ont été mobilisés... Un sur cinq affiche complet. Beaucoup de voyageurs sont partis dès le mercredi 25 mai. Au total, nous avons enregistré 1,6 million de passagers", s'est félicité le patron de l'entité regroupant les offres inOui, Ouigo Intercités, TER, Transilien, Eurostar, Thalys et Lyria.

5 millions de passagers tous les jours

Concernant les vacances d'été, elles se présentent "très bien", a estimé Christophe Fanichet. "Le niveau de réservations est déjà supérieur de 10% à celui enregistré en 2019, avant la crise sanitaire", a-t-il affirmé, avant de préciser : "globalement, tous les trains - TGV, TER, Intercités, Eurostar, Thalys... - ont retrouvé leur taux de fréquentation pré-pandémie, avec des pics en régions touristiques, comme la Loire ou l'Île-de-France".

Au total, 5 millions de passagers empruntent les trains de la compagnie tous les jours, tandis que le nombre de voyages occasionnels s'affiche lui aussi en hausse. "La SNCF est une sorte de thermomètre du désir d'évasion des Français. Ce dernier se manifeste très clairement", a souligné le PDG de SNCF Voyageurs.

Le prix des billets de train jugé trop élevé

Revenant par ailleurs sur la question du prix des billets de train jugé "trop élevé" par les voyageurs, il admet que les prix ont "légèrement augmenté" cette année par rapport à 2021. "Mais peu de trains circulaient l'an dernier, compte tenu de la situation sanitaire, d'où un nombre élevé de places disponibles", a-t-il fait remarquer.

"En fait, les prix sur les trajets longue distance ont baissé de 7% par rapport à 2019. Et ils sont restés stables concernant les trains du quotidien, puisque aucune région n'a augmenté les tarifs", a assuré Christophe Fanichet.

Récemment, l'Insee a révélé que les prix moyens des billets ont explosé depuis le début de l'année 2022, grimpant de 14,6% entre avril 2021 et avril 2022, en un an. Entre janvier et avril 2022, la hausse serait même de 15,3%...