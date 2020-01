SNCF/ RATP : comment se faire rembourser les abonnements TER et Navigo de décembre ?

SNCF/ RATP : comment se faire rembourser les abonnements TER et Navigo de décembre ?









En Ile-de-France, les abonnements Navigo seront remboursés d'un mois, a annoncé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. En outre, la SNCF a indiqué à son tour qu'elle remboursera tous les abonnements TER de décembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après plus d'un mois de grève à la SNCF et la RATP, les abonnés Navigo et TER vont pouvoir bénéficier du remboursement d'un mois de leur abonnement... En Ile-de-France, Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilités (ex-STIF) et également présidente de la région francilienne, avait convoqué mercredi les dirigeants de la RATP et de SNCF Transilien.

A l'issue de cette réunion, elle a annoncé sur son compte "Grèves: je viens d'obtenir de la SNCF et de la RATP le remboursement intégral d'un mois de PassNavigo pour tous les Franciliens. Un geste attendu par tous les voyageurs".

Dédommagement #Grèves: je viens d'obtenir de la #SNCF et de la #RATP le remboursement intégral d'un mois de #PassNavigo pour tous les Franciliens. Un geste attendu par tous les voyageurs. @IDFmobilites ouvrira une plateforme internet https://t.co/zFh3BKaS5r d'ici — Valérie Pécresse (@vpecresse), via Twitter

Elle a précisé que qu'IDF Mobilités ouvrira "d'ici la fin du mois" une plateforme internet baptisée mondedommagementnavigo.com pour permettre aux usagers de se faire rembourser...

"Je souhaite que la SNCF et la RATP reconnaissent que le service minimum n'a en général pas été réalisé, que sur beaucoup de lignes le service a été presque égal à zéro, qu'il y avait une hyper-saturation des lignes, qu'énormément de Franciliens ont dû marcher des heures pour aller au travail et beaucoup ont été en retard, beaucoup ont eu des surcoûts de garde d'enfants, des surcoûts de taxis", avait expliqué la présidente de la région avant la réunion...

Tous les abonnés TER de France remboursés pour décembre

De son côté, la SNCF a annoncé un peu plus tard mercredi qu'elle remboursera tous les abonnements TER de décembre. "J'ai proposé aujourd'hui aux régions que la SNCF procède au remboursement total des abonnements TER pour le mois de décembre", a ainsi assuré le directeur général des TER, Frank Lacroix.

En réponse aux difficultés vécues par nos clients, j'ai proposé ce jour aux Régions qu'@SNCF procède au remboursement total des abonnements #TER décembre, qu'ils annuels, hebdomadaires. Les modalités TER d'ici 15 janvier. — Frank Lacroix (@Frank__Lacroix), via Twitter

La facture pour la SNCF et la RATP s'annonce d'ores et déjà très salée. Selon 'Le Parisien, le remboursement de la carte Navigo pourrait atteindre jusqu'à 200 millions d'euros. Pour rappel, les deux entreprises sont liées à la région Île-de-France par un contrat, qui prévoit de faire rouler 50% des trains à la RATP en heure de pointe et un peu plus de 30% à la SNCF lors des mouvements sociaux.

A cela, devrait s'ajouter un manque à gagner estimé à 600 millions d'euros, comme l'avait révélé en début de semaine le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou...