SNCF : pas de hausse des prix l'année prochaine, promet le PDG

La compagnie a ferroviaire a déjà vendu plus de trois millions de billets pour Noël.

(Boursier.com) — L 'inflation ne devrait pas frapper dans les prochains mois les passagers des trains, en tout cas sur les longues distances. "C'est une bonne nouvelle pour tous les clients de la SNCF, les prix des trains grandes lignes ne vont pas augmenter l'année prochaine", a promis Jean-Pierre Farandou, le patron de la compagnie, au micro de franceinfo jeudi. "Je veux que tout le monde puisse accéder au TGV", a-t-il expliqué.

"C'est très important, et c'est logique avec ma stratégie fondamentale, puisque je veux augmenter le volume de gens qui prennent le train, et même le doubler d'ici une dizaine d'années. Il faut être cohérent avec soi-même, une politique de volume passe par une politique de prix accessible", selon lui.

Les billets de trains pour Noël se sont par ailleurs bien vendus, avec déjà trois millions de voyages écoulés. "C'est plus qu'en 2020 avec le Covid, ou même qu'en 2019, avec la grève et même plus qu'en 2018, qui est notre dernière année de référence", a expliqué Jean-Pierre Farandou.

Et la cinquième vague ?

Par ailleurs, alors que les cas de contaminations au coronavirus grimpent en France, Jean-Pierre Farandou a précisé sur franceinfo que les voitures-bars restaient ouvertes dans les trains, mais que les passagers étaient désormais invités à retourner consommer à leur place, "pour éviter les agglomérations de personnes enlevant le masque et mangeant les unes à côté des autres."

"Quand on prend le train à la SNCF, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid", a assuré Jean-Pierre Farandou. Le groupe ferroviaire est selon lui "dans le respect des normes" sanitaires, alors que les gares devraient une nouvelle fois être prises d'assaut au moment des fêtes.