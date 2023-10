SNCF : ouverture des ventes de billets pour Noël, le site de réservation saturé

La compagnie ferroviaire recommande fortement aux voyageurs d'acheter leurs billets TGV et Intercités le plus tôt possible, car les prix augmentent à mesure que les trains se remplissent...

(Boursier.com) — "Il y a un peu d'attente" : c'est le message que de nombreux voyageurs ont vu apparaître sur le site et l'application de réservation de la SNCF, qui a mis en vente à partir de ce mercredi ses billets de TGV et de trains Intercités pour les fêtes de fin d'année. Comme chaque année, les premiers arrivés bénéficieront des billets les moins chers, mais un bug a en effet touché ce matin SNCF Connect en raison de la forte affluence.

"Vous êtes nombreux à vouloir réserver vos billets de train", tente d'expliquer un message, invitant les internautes à "renouveler [leur] recherche dans quelques instants". Les billets, mis en ligne vers 6 heures du matin, couvrent la période du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024.

La compagnie ferroviaire recommande fortement aux voyageurs d'acheter leurs billets TGV et Intercités le plus tôt possible, car les prix augmentent à mesure que les trains se remplissent. Les ventes pour les trajets low-cost Ouigo Grande Vitesse sont également ouvertes jusqu'au 5 juillet 2024.

Passez Noël !🎄 Les billets de train pour les fêtes sont disponibles dès maintenant ?? https://t.co/8TTnGb3Mti pic.twitter.com/T8oJ5mJ76D >— SNCF Connect (@SNCFConnect), via Twitter

Jusqu'à 30 billets vendus par seconde l'an dernier

Concernant la mise en vente des billets pour les TGV Inoui et les Intercités, pour les dates comprises entre le 9 janvier et le 9 février 2024, elle se fera "progressivement, a indiqué la SNCF, qui n'a toutefois pas dévoilé de date précise. Enfin pour les vacances d'hiver, la vente débutera le 15 novembre 2023 pour des trajets prévus entre le 10 février et le 24 mars 2024.

L'an dernier, des problèmes similaires avaient déjà été signalés. Lors de la période de vente de Noël, SNCF Connect avait enregistré un pic de 100.000 connexions par minute entre 6h et 8h, et avait réussi à vendre jusqu'à 30 billets par seconde.

Par ailleurs, SNCF Voyageurs prévoit des nouveautés pour 2024, incluant, à partir du 10 décembre, une nouvelle desserte de train de nuit entre Paris et Aurillac, des modifications d'itinéraires vers le Sud-Ouest (Paris à Tarbes via Dax, Bayonne, Pau et vers Cerbère via Nîmes et Montpellier), ainsi qu'un service Ouigo Grande Vitesse hivernal entre Paris et Bourg-Saint-Maurice. De plus, les ventes pour le train de nuit Paris-Berlin, lancé en décembre, débuteront "très prochainement".