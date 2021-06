SNCF : mouvement de grève ce lundi en Île-de-France

Le trafic sera "fortement perturbé" sur certaines lignes, prévient la SNCF...

(Boursier.com) — D 'importantes perturbations dans les transports franciliens sont à prévoir ce lundi... Afin de dénoncer l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, plusieurs syndicats, dont SUD-Rail, la CGT, l'Unsa et la CFDT, ont appelé à la grève des conducteurs des RER et Transilien en Île-de-France, le 21 juin.

"La coupe est pleine", proteste dans un tract SUD-Rail, qui avertit que la "colère" des conducteurs "s'exprimera de manière coordonnée et massive" sur "toutes les lignes" de Transilien. "La direction accentue la dégradation de nos conditions de vie et de travail en proposant des roulements plus productifs pour la fin de l'année 2021", affirme le syndicat.

"Une nouvelle fois le nauséabond chantage à la concurrence est ressorti par tous les cadres : "si nous voulons garder la charge, il faut être plus compétitif et productif", sauf qu'ils oublient de préciser que la SNCF ne candidatera pas sous son propre nom, mais via des filiales dédiées par ligne. Donc les efforts de demain sont loin de nous garantir une assurance pour l'avenir", poursuit-il...

RER D et les lignes J, L, R fortement perturbés...

Les syndicats ont formulé des revendications qui peuvent varier selon les lignes, mais tous dénoncent "l'ouverture à la concurrence" et les réorganisations déjà opérées en vue des futurs appels d'offres...

"Le trafic sera perturbé en Île-de-France", a de son côté prévenu le compte Twitter SNCF Transilien, invitant les voyageurs à "anticiper" leurs déplacements... "Dans la mesure du possible, nous recommandons aux voyageurs de reporter leurs déplacements et de vérifier la circulation de leurs trains avant de se rendre en gare", a-t-il ajouté. Le trafic du RER D notamment et des lignes J, L, R "sera fortement perturbé" ce lundi...

Grève nationale le 1er juillet

Ce mouvement sera suivi par une grève nationale prévue le jeudi 1er juillet. La CGT a lancé cet appel pour réclamer à la direction de la SNCF une hausse générale des salaires, des embauches, ou encore de "réelles négociations pour un statut social de haut niveau".

L'organisation syndicale dénonce notamment la "suppression de 1 à 2% des effectifs pour 2021", la "7e année de gel salarial", la "remise en cause des Facilités de Circulation", ces billets gratuits ou quasi gratuits accordés aux cheminots et à certains membres de leurs familles...