SNCF : levée du préavis de grève pour ce week-end

La direction de la SNCF prévoyait un trafic très perturbé de vendredi à dimanche sur l'axe Sud-Est, avec un TGV sur deux, mais le mouvement a été levé jeudi dans l'après-midi.

Les deux principaux syndicats de la SNCF, la CGT et SUD-Rail, jettent l'éponge... Ils ont décidé jeudi de suspendre le préavis de grève pour samedi et dimanche, premier week-end des vacances de fin d'année. Cette décision a été prise au lendemain du retrait de la mobilisation de l'UNSA-Ferroviaire. "On va, avec la fédération CGT des cheminots, en concertation avec eux, lever nos appels à la grève pour le week-end qui vient", a déclaré sur BFM TV Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD-Rail.

Cet appel à la mobilisation avait été lancé dans la semaine pour réclamer notamment une amélioration des conditions de travail et des revalorisations salariales. Après de premières discussions avec la direction du groupe ferroviaire, l'UNSA avait annoncé mercredi soir la levée de son préavis.

La question des salaires n'est pas réglée

Si la CGT et SUD-Rail ont fait de même jeudi, "la question salariale n'est toujours par réglée, les revendications sont toujours là", a souligné Erik Meyer en prévenant que "dès la fin des vacances scolaires, nous reviendrons auprès de la direction nationale reposer cette question salariale sur la table".

La direction de la SNCF prévoyait jusque-là un trafic très perturbé de vendredi à dimanche sur l'axe Sud-Est, avec un TGV sur deux.

En raison du régime de déclaration obligatoire des grévistes avec 48 heures d'avance afin de permettre l'organisation d'un service minimum, les prévisions de trafic ne devraient pas être modifiées pour la journée de vendredi.