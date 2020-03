SNCF : les TGV et Intercités gratuits pour les personnels soignants

"Il s'agit là d'une décision de solidarité nationale du monde cheminot, lui-même sur le pont, face à l'ampleur de l'épidémie Covid-19", a indiqué le directeur général SNCF Voyages Alain Krakovitch.

(Boursier.com) — Nouveau geste de la SNCF dans la lutte contre la pandémie de coronavirus... Après avoir distribué tous ses produits de restauration au Samu social de Paris, la compagnie ferroviaire a décidé de rendre gratuits les TGV et Intercités pour les personnels soignants. "Il s'agit là d'une décision de solidarité nationale du monde cheminot, lui-même sur le pont, face à l'ampleur de l'épidémie Covid-19", a expliqué ce lundi le directeur général SNCF Voyages Alain Krakovitch sur Twitter.

Le groupe propose ainsi "la gratuité des trajets en TGV pour les personnels médicaux et paramédicaux - médecins, infirmier(e)s et aide-soignant(e)s - qui répondent aux appels de solidarité", a-t-il poursuivi.

Cette offre "est valable pour les TGV (inOui et Ouigo) et de Intercités, sur stricte présentation de leur carte professionnelle ou attestation de leu employeur donnant droit de se déplacer, auprès des agents SNCF présents sur les quais et dans les trains", a-t-il précisé. Cette mesure spéciale ne concerne donc pas les TER ni les trains de la banlieue parisienne, qui dépendent des régions.

Élargir cette démarche "à toute la France"

La SNCF affirme répondre à "l'appel des Hôpitaux de Paris aux professionnels médicaux et paramédicaux disponibles dans les semaines à venir pour renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux, ainsi que l'appel au volontariat relayé par l'ARS Île-de-France pour un renfort nécessaire des effectifs médicaux dans les clusters prioritaires".

Le groupe apporte un soutien aux soignants pour se déplacer "de la province vers Paris et inversement" et élargit ainsi sa démarche "à toute la France".

Le groupe apporte un soutien aux soignants pour se déplacer "de la province vers Paris et inversement" et élargit ainsi sa démarche "à toute la France". Vendredi dernier, le Grand Est avait déjà annoncé accorder la gratuité de ses réseaux de transports (TER et bus interurbains) "pour les soignants qui se dévouent au quotidien pour venir en aide aux malades du Covid-19".

Ouverture de 20 lignes de bus pour les soignants

Egalement mobilisées dans la lutte pour endiguer l'épidémie de coronavirus, la RATP et Île-de-France Mobilités ont décidé de mettre en place dès ce lundi 20 navettes de bus réservées au personnel hospitalier. Elles ont pour objectif de "faciliter le de´placement du personnel hospitalier entre grands pôles de transports et grands pôles hospitaliers", peut-on lire dans un communiqué.

Ces lignes seront mises en place pour une durée indéterminée et avec un intervalle de passage d'un bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne. Ces horaires ont été adaptés "sur les besoins des personnels". Parmi les lignes créées, une navette desservira la gare de Lyon, l'hôpital Rothschild, l'hôpital Armand-Trousseau et l'hôpital Saint-Antoine.