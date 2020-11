SNCF : les réservations pour les fêtes de fin d'année en baisse de 55%

La compagnie ferroviaire espère toutefois un pic de réservation vers la mi-décembre...

(Boursier.com) — Les Français approchent des fêtes de fin d'année avec incertitude... Alors que le Premier ministre Jean Castex avait expliqué lors de sa dernière conférence de presse "qu'il était encore un peu tôt" pour savoir s'il était opportun de réserver des billets de train pour les fêtes de Noël, les derniers chiffres communiqués par la SNCF révèlent un net retard des réservations par rapport aux autres années.

Selon une information d''Europe 1', les réservations sont en baisse de 55% par rapport à une mi-novembre habituelle, alors qu'en général, début octobre, l'ouverture à la réservation des billets de train pour Noël est "un petit événement, avec des dizaines de milliers de connexions sur le site de la SNCF".

La compagnie ferroviaire, qui estime que les réservations de dernière minute sont devenues la norme dans ce contexte sanitaire, espère toutefois un pic de réservation vers la mi-décembre. Les voyageurs achèteraient leurs billets au maximum 8 jours avant leur départ, et de plus en plus souvent, à peine 48 heures avant.

Les billets modifiables sans frais

Jeudi dernier, Jean Castex avait confirmé que La France restera confinée jusqu'au 1er décembre. Le Premier ministre s'est montré toutefois incertain sur la possibilité pour les Français de se déplacer durant les vacances de Noël. "Le gouvernement s'est renseigné auprès notamment de la SNCF [...] Très vite, en fonction des données sanitaires, nous pourrons apporter une réponse claire à cette question, pour que tous les Français puissent s'organiser dans des délais raisonnables pour procéder à ces réservations", a-t-il indiqué.

Il y a quelques jours également, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari avait également préféré rester prudent pour les vacances de Noël. "Je ne présage pas du tout de ce que sera la situation après le 15 décembre, à l'occasion des fêtes de Noël et après", avait-il souligné, avant de rappeler : "Les billets de train sont de toute façon remboursables et échangeables sans frais".

"La SNCF est prête"

"L'objectif, c'est que chaque Français puisse disposer d'un train pour partir en vacances de fin d'année", a souligné de son côté le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou sur 'Europe 1' ce mardi. "La SNCF est prête, on a déjà des plans pour être capable de remonter le niveau d'offre des TGV, qui est aujourd'hui à 30% et qu'on pourrait remonter pour faire en sorte que chaque Français dispose de son train pour partir pour les fêtes en famille", a-t-il expliqué.

Pour rappel, l'offre de transports a été drastiquement réduite pour le reconfinement. La SNCF avait en effet annoncé début novembre supprimer progressivement jusqu'à 70% des TGV (inOui et Ouigo) circulant en France. Concernant les trains Intercités, l'offre est également réduite, avec le maintien à partir de jeudi d'1 à 2 allers-retours quotidiens sur les lignes structurantes et d'aménagement du territoire.