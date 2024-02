SNCF : les contrôleurs menacent à leur tour de faire grève

Le Collectif national ASCT a convaincu SUD-Rail de déposer un préavis de grève allant du jeudi 15 février à 20 heures jusqu'au lundi 19 février à 8 heures...

(Boursier.com) — Vers une grève le week-end des 17 et 18 février ? A l'origine de la grève de Noël 2022 ayant perturbé le trafic des TGV et affecté de nombreux voyageurs, les contrôleurs de la SNCF, organisés via un groupe Facebook nommé CNA, pour Collectif national ASCT (agents du service commercial trains), menacent à nouveau de faire grève, comme le rapporte 'Le Monde' ce vendredi...

Réclamant notamment des hausses de salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière, le collectif envisage de faire grève pendant un week-end de vacances scolaires partout en France et a convaincu SUD-Rail de déposer un préavis de grève allant du jeudi 15 février à 20 heures jusqu'au lundi 19 février à 8 heures.

Cette grève risquerait alors de perturber les départs en vacances de la zone A (académies de Poitiers, Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Dijon, Besançon) et le week-end médian des congés de la zone C (académies de Versailles, Paris, Créteil, Toulouse et Montpellier).

Une augmentation de leur prime de travail de 500 euros par mois réclamée

Les contrôleurs souhaitent dénoncer le retard pris dans la concrétisation de certaines mesures promises lors de la résolution du conflit fin 2022, telles que la présence obligatoire de deux contrôleurs par TGV.

Ils revendiquent également une augmentation de leur prime de travail de 500 euros par mois et demandent une reconnaissance de la pénibilité de leur métier par le biais de la renégociation de l'accord sur la cessation progressive d'activité.

Pour rappel, environ 200.000 voyageurs avaient été privés de train et 60% des TGV et Intercités ont été immobilisés lors des fêtes de fin d'année 2022, suite à un mouvement social initié par le CNA. Ce dernier, bien qu'il rejette toute affiliation syndicale, a dû collaborer avec les organisations syndicales pour faire valoir ses revendications et déposer les préavis de grève...