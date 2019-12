SNCF : les conducteurs toujours très mobilisés

Selon la direction de la SNCF, le taux de grévistes global atteint 17,3% ce jeudi, avec 71,6% parmi les conducteurs.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites entre dans sa deuxième semaine, le discours du Premier ministre Edouard Philippe mercredi ne semble pas avoir apaisé les tensions notamment à la SNCF... D'après les chiffres communiqués par la direction du groupe ferroviaire, le taux de grévistes s'établit à 17,3% jeudi matin, soit une légère hausse par rapport au taux enregistré mercredi (15,5%).

Dans un communiqué, la SNCF rappelle que "ces résultats sont ceux d'un décompte effectif des présents / absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. Ils sont établis individuellement par les pôles de gestion du personnel, et non par sondage".

Les conducteurs restent les plus mobilisés (71,6% contre 73,5% mercredi). Dans le détail, 49,3% des contrôleurs et 20,5% des aiguilleurs sont toujours en grève. Pour rappel, jeudi 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) avait répondu à l'appel à la grève interprofessionnelle.

Trafic toujours très perturbé

Concernant le trafic, la situation est quasi identique à celle du début de la semaine. Pour la huitième journée de grève dans les transports, les perturbations sont d'1 Transilien et d'1 RER sur 4, de 4 TER sur 10, d'1 TGV sur 4 et d'1 Intercités sur 4. Les trains internationaux (Eurostar, Thalys, SVI, Alleo, Ellipsos) sont également toujours perturbés.

📄 Grève interprofessionnelle. Le grévistes mesuré s'établit à 17,3%. Décompte effectif des présents/absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. pic.twitter.com/oVjybM1xqi >— Groupe SNCF (@GroupeSNCF), via Twitter

En Île-de-France, une majorité de lignes de métro étaient fermées, les RER A et RER B ne circulent qu'aux heures de pointe et 50% des bus et des trams sont en circulation.