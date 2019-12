SNCF : le taux de grévistes retombe à 13,6%

SNCF : le taux de grévistes retombe à 13,6%









Selon la direction du groupe, 13,6% des cheminots et 65,6% des conducteurs sont en grève ce mercredi, au quatorzième jour de mobilisation contre la réforme des retraites.

(Boursier.com) — La grève à la SNCF contre la réforme des retraites continue, avec un taux de grévistes en baisse, à 13,62% et des conducteurs de trains toujours très mobilisés (65,6%), comme l'a indiqué la direction du groupe ferroviaire. Lors de la une nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites qui s'est tenue mardi 17 décembre, un tiers des cheminots (32,8%) étaient en grève.

La SNCF rappelle que "ces résultats sont ceux d'un décompte effectif des présents / absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. Ils sont établis individuellement par les pôles de gestion du personnel, et non par sondage".

Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 43,8% des contrôleurs et 22,7% des aiguilleurs étaient en grève (contre respectivement 59,2% et 34% mardi), au quatorzième jour du mouvement.

La moitié des TGV en circulation ce week-end

Concernant le trafic ce mercredi, la compagnie ferroviaire a annoncé 1 Transilien sur 4, 4 TER sur 10, 1 TGV sur 3, 1 Intercités sur 6 et des perturbations sur les trains internationaux. Pour ce week-end, 50% des TGV seront en circulation.

Sur les lignes des RER A et B, exploitées en commun par la SNCF et la RATP, on compte 1 RER A sur 2 "uniquement" aux heures de pointe (6 h 30-9 h 30, 16 h 30-19 heures). Pour le RER B, l'interconnexion reste suspendue à la gare du Nord.

Plan de transport attendu pour la période de Noël

Les syndicats à l'origine de la mobilisation contre la réforme des retraites ont annoncé dans un communiqué la poursuite du mouvement par des "actions locales le 19 et jusque fin décembre" et l'absence de trêve à Noël "jusqu'au retrait" du projet.

La SNCF a promis de contacter individuellement par sms ou email les 850.000 clients TGV/Ouigo/Intercités qui ont une réservation entre le 20 et le 22 décembre pour leur indiquer si leur train est maintenu ou annulé. Concernant le trafic entre le 23 et 26 décembre, la compagnie ferroviaire doit communiquer jeudi 19 décembre un plan de transport.