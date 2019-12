SNCF : le taux de grévistes en baisse à 13,3%

La direction de la SNCF a indiqué que deux conducteurs sur trois sont toutefois toujours en grève.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le mobilisation est en baisse à la SNCF !... Le taux de grévistes enregistré vendredi matin s'est établi à 13,3%, comme l'a indiqué la direction de l'entreprise. Jeudi, il s'établissait à 17,3% et 15,5% mercredi. Malgré une légère baisse, les conducteurs restent malgré tout les plus mobilisés, avec 66,8% de grévistes...

La SNCF rappelle que "ces résultats sont ceux d'un décompte effectif des présents / absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. Ils sont établis individuellement par les pôles de gestion du personnel, et non par sondage".

Dans le détail, 44,4% des contrôleurs et 19,9% des aiguilleurs étaient toujours en grève ce matin. Pour rappel, jeudi 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) avait répondu à l'appel à la grève interprofessionnelle...

Pas de train pour Noël ? "Irresponsable", selon Elisabeth Borne

Après une semaine de grève, le mouvement pourrait d'ailleurs s'amplifier jusqu'aux fêtes. Jeudi, le secrétaire général de la branche Cheminots du syndicat, Laurent Brun avait prévenu qu'il n'y aurait "pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça".

📄 Grève interprofessionnelle. Le grévistes mesuré s'établit à 13,3%. Décompte effectif des présents/absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. pic.twitter.com/aYcM4DZvY9 — Groupe SNCF (@GroupeSNCF), via Twitter

Au micro de 'RTL', la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne a jugé "irresponsable" de la part de la CGT d"annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël". "Je pense que c'est assez irresponsable. En tout cas, je trouve que ce n'est pas ce qu'on peut attendre de syndicalistes qui disent défendre le service public", a-t-elle répété.

Trafic toujours réduit

Pour le neuvième jour des grèves, le trafic ferroviaire restera encore "fortement réduit sur l'ensemble du réseau", avec en moyenne 1 TGV et 1 Ouigo sur 4 en circulation et 40% des TER en marche, et ce "essentiellement par bus", selon la SNCF.

Comme les jours précédents, le trafic des Transiliens restera également très limité en Île-de-France, avec un quart des Transiliens (trains de banlieue parisienne et RER SNCF) assuré et quatre trains maximum par heure pour les RER C, D et E..

