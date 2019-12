SNCF : le taux de grévistes en baisse à 11,2%

SNCF : le taux de grévistes en baisse à 11,2%









Les conducteurs restent les plus mobilisés, avec un taux de grévistes qui s'est établi à 61% lundi matin.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La mobilisation continue mais faiblit à la SNCF... Au douzième jour de grève illimitée contre la réforme des retraites, le taux de grévistes enregistré lundi matin s'est établi à 11,2%, selon la direction de l'entreprise, contre 13,3% vendredi dernier.

La SNCF rappelle que "ces résultats sont ceux d'un décompte effectif des présents / absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. Ils sont établis individuellement par les pôles de gestion du personnel, et non par sondage".

Même s'ils sont moins nombreux, les conducteurs restent les plus mobilisés (61%). Jeudi dernier, ils étaient 71,6% et vendredi dernier, 66,8%. Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 41% des contrôleurs et 17,3% des aiguilleurs sont en grève ce lundi.

Trafic encore très perturbé

Concernant le trafic, la situation sera similaire à celle de dimanche. La SNCF prévoit en effet prévoit 1 TGV sur 3. Même chose pour les Ouigo et 1 Transilien sur 4 circulera, alors qu'1 Intercités sur 6 est sur les rails. Enfin, 4 TER sur 10 sont prévus lundi.

📄 Grève interprofessionnelle. Le grévistes mesuré s'établit à 11,2%. Décompte effectif des présents/absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. pic.twitter.com/K1M7ui1W86 — Groupe SNCF (@GroupeSNCF), via Twitter

En Île-de-France, 1 RER A sur 2, 1 RER B sur 3, et 1 RER E sur 3 sont en circulation. D'autres RER circulent seulement aux heures de pointe, tels que le RER C, avec 4 trains par heure dans ces tranches. C'est aussi le cas pour le RER D avec 3 trains par heure. Le groupe a toutefois indiqué que les bus Noctilien SNCF circulent normalement.

Pour les vacances de Noël ?

Par ailleurs, le gouvernement a demandé à la SNCF de présenter mardi 17 décembre un plan de transports pour les fêtes de fin d'année, pour que "le 22, le 23, le 24 et le 25, le maximum de Français puisse voyager", a affirmé ce lundi le secrétaire d'Etat en charge des Transports Jean-Baptiste Djebbari, sur 'Europe 1'. Selon lui, 80% des effectifs de l'entreprise ne sont pas grévistes.

"Il y aura certainement un taux de grévistes important" à la SNCF et à la RATP, a-t-il ajouté, assurant toutefois que "les trains affichés seront garantis et toute personne qui pourra acheter une place sur le site verra cette place garantie".