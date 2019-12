SNCF : le taux de grévistes au plus bas à 9,5%

Près d'un conducteur sur six reste tout même toujours en grève, selon les chiffres du groupe ferroviaire.

(Boursier.com) — Au lendemain d'une réunion multilatérale à Matignon et à la veille du premier week-end des vacances scolaires, le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 9,5% vendredi matin. Il s'agit du 16e jour consécutif de la grève reconductible contre la réforme des retraites pour les cheminots. Plus de la moitié (58,3%) des conducteurs de trains restent toutefois mobilisés.

La SNCF rappelle que "ces résultats sont ceux d'un décompte effectif des présents / absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. Ils sont établis individuellement par les pôles de gestion du personnel, et non par sondage".

Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, un tiers (32,7%) des contrôleurs et 14,5% des aiguilleurs sont en grève. Tous ces taux sont en baisse par rapport à jeudi (11,7% des cheminots avaient cessé le travail). Au premier jour du mouvement, le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) étaient en grève.

Trafic perturbé malgré une mobilisation en baisse

Malgré cette baisse de mobilisation, le trafic reste "très perturbé" ce vendredi. La SNCF a annoncé 1 TGV sur 2, 4 TER sur 10, 1 Transilien sur 4 et 1 Intercité sur 4. Il est prévu 4 aller-retour Paris-Clermont-Ferrand et 4 aller-retour Paris-Limoges-Toulouse, 1 aller-retour Bordeaux-Marseille, 1 aller-retour Clermont-Ferrand-Béziers et 1 aller Clermont-Ferrand-Lyon.

Grève interprofessionnelle. Le grévistes mesuré s'établit à 9,5%.

Le groupe ferroviaire a également annoncé que 41% des TGV circuleront les 23 et 24 décembre. La SNCF a prévenu que les voyageurs des 25 et 26 seront informés ce vendredi sur le maintien ou non de leur train.

"Il y aura bien sûr des remboursements" selon Elisabeth Borne

Les prévisions de la RATP annoncent toujours 6 lignes de métro fermées. Les tramways et les bus sont faiblement perturbés, mais les RER A et B circulent encore uniquement aux heures de pointe.

Sur 'Europe 1' vendredi matin, la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne est revenue sur la question du remboursement des usagers, qui ont été touchés par les grèves à la SNCF et à la RATP. "Bien sûr, il y aura des remboursements", a-t-elle promis, précisant que "des discussions doivent avoir lieu entre la présidente de la région Île-de-France et les deux organisations".

Jeudi, Valérie Pécresse avait d'ailleurs indiqué qu'Île-de-France Mobilités comptait mettre en place "une plateforme de remboursement", en janvier prochain, pour permettre aux voyageurs "dès le 1er janvier d'y demander le remboursement".