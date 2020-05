SNCF : le déconfinement c'est maintenant !

A partir du 11 mai, comment la SNCF va-t-elle s'adapter pour répondre aux mesures sanitaires imposées par l'Etat français dans les transports ? Quelle attitude doivent adopter les voyageurs ?

(Boursier.com) — A partir du lundi 11 mai, le trafic ferroviaire va reprendre progressivement... La SNCF s'apprête donc à déployer son plan d'accès et de transport, en cohérence avec les mesures demandées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La tâche est d'envergure et ardue, alors que les droits de déplacement demeurent limités à 100 km jusqu'au 2 juin. Dans l'immédiat, seuls les voyages pour raisons professionnelles ou motifs impérieux sont autorisés pour des distances plus longues.

Dans ce contexte, comment la SNCF va-t-elle parvenir relancer ses lignes sans compromettre la santé des usagers du rail ? Quelles mesures adopte le transporteur dans les gares et les trains, pour être cohérent avec les mesures sanitaires renforcées des directives gouvernementales ?

En pratique, les TGV Inouï, les Intercités et Ouigo ouverts à la réservation sont garantis de circuler. De même, le trafic TER reprendra progressivement dès ce lundi 11 mai, avec en moyenne une circulation de pratiquement 1 TER sur 2. En revanche, afin de respecter les mesures de distanciation et garantir aux usagers un voyage serein, des règles spécifiques d'accès sont mises en place, en particulier à bord des TER de certaines régions où les trains présentent des risques de forte affluence.

Port du masque obligatoire

Quand ce sera possible, les accès en gare, aux trains, et aux espaces de vente seront filtrés. Les clients non porteurs de masque ne seront d'ailleurs pas autorisés à monter à bord des TGV et autres trains.

Pour les clients ne possédant pas de masque, la SNCF indique que leur vente sera assurée au sein de la gare et aux alentours. Les agents présents à bord des trains seront également équipés de masques.

En gare comme dans tous les espaces de vente de la SNCF du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des agents et des clients. A bord, les réserves d'eau et de savon dans les toilettes seront sécurisées et contrôlées régulièrement par le chef de bord et l'hôte de propreté. En cas de pénurie temporaire, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des voyageurs.

Nettoyage, nettoyage, nettoyage

Dans les boutiques et dans les gares, le nettoyage sera renforcé. Des vitres de protection ont été installées.

A bord des trains, le nettoyage sera renforcé et les surfaces de contact seront désinfectées avec un produit virucide, plusieurs fois par jour : robinetterie, poignées de portes, tablettes, tables...

Une procédure de désinfection totale par fumigation sera enclenchée en cas de suspicion d'infection.

Distanciation sociale

Dans les trains, le respect des règles de distanciation sociale est de rigueur. Afin de freiner la propagation du virus en ce milieu confiné, le nombre de places disponibles à bord de chaque train est limité à 1 siège sur 2. Chaque voyageur dispose donc de deux sièges au lieu d'un.

Coupon d'accès aux TER

A partir du lundi 11 mai, le trafic TER reprendra également, au rythme de près de 1 TER sur 2 en circulation. Ces cadences de circulation vont augmenter progressivement jusqu'au début juin.

Les informations de circulation des TER seront disponibles la veille du départ, à partir de 17h sur l'Assistant SNCF et le site TER de la région concernée.

Cependant pour canaliser le risque de forte affluence et permettre le respect des mesures de distanciation à bord des TER, un coupon d'accès aux trains sera demandé au voyageurs. Cette mesure exceptionnelle de régulation de la fréquentation vaut pour les régions Occitanie, Hauts de France, Centre Val de Loire, Normandie, et Bourgogne Franche Comté, où l'accès à certains trains très fréquentés sera régulé.

La liste de ces trains à accès limité est consultable sur le site TER de chaque région. Pour les régions Centre Val de Loire, Normandie et Bourgogne Franche Comté, ils sont disponibles 3 jours avant le départ. Pour la région Occitanie, les coupons sont à disposition 6 jours avant le départ.

Ce coupon d'accès n'est pas un titre de transport, mais il est demandé en complément d'un billet ou d'un abonnement valide. Il est disponible gratuitement sur l'Assistant Sncf et le site TER de la région concernée.

Ces coupons de voyage sont nominatifs et limités à 1 aller-retour par jour. Le nombre de ces coupons est également limité par train. Le voyageur doit donc s'assurer d'avoir un coupon avant de réserver son billet.

Enfin, le coupon ne sera pas accessible en gare. Aussi, il convient d'anticiper le voyage et de penser à imprimer/ importer le coupon avant d'arriver en gare.

Si aucun coupon n'est disponible sur le site internet concerné, cela signifie que le TER est déjà complet.

L'essentiel des billets étant vendu en digital, la SNCF invite les personnes ayant des difficultés d'accès à Internet à se rapprocher du service de relations client de chaque région pour la recherche de solutions adaptées.