SNCF : la grève débute ce soir, les voyageurs cherchent des billets d'avion

(Boursier.com) — Les perturbations doivent débuter dès ce jeudi soir en France... Les contrôleurs de la SNCF sont appelés à faire grève vendredi, samedi et dimanche, avec un calendrier tendu, puisque le mouvement se tient au milieu des vacances scolaires d'hiver de la zone C (Ile-de-France et Occitanie) et au début de celles de la zone A (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté).

La SNCF a prévenu que seul un train sur deux circulera sur les lignes de TGV et Intercités, et a promis que les trajets vers les Alpes seraient maintenus, pour assurer les voyages des vacanciers aux sports d'hiver. Les trajets réservés aux enfants dans le cadre du service Junior et Cie devraient également être épargnés, avec 85% des trajets réservés maintenus.

Ceux qui ne veulent pas renoncer à leur weekend ou à leurs vacances doivent se rabattre sur d'autres moyens de transports, comme la voiture ou l'avion. D'après le comparateur de voyage Liligo, les recherches de billets d'avion ont grimpé de +39% ces dernières heures, tandis que les celles pour le train ont diminué de 38,5% pour ce week-end de départ.

"Parmi les destinations françaises convoitées pour ces vacances, certaines villes affichent de grosses augmentation sur le volume de recherche. C'est le cas pour Biarritz (+2000%), Montpellier (+120%) ou encore pour Lille (+100%) par rapport au week-end dernier", explique l'entreprise dans un communiqué.

Pour qu'un train puisse circuler, la présence de trois agents est indispensable : un contrôleur, un conducteur et un aiguilleur. En l'absence de l'un de ces trois acteurs, aucun départ n'est envisageable.Les agents réclament notamment des hausses de salaires et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière.