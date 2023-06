SNCF : la concurrence peut être "une bonne chose", estime Clément Beaune

"On a ouvert Paris-Lyon à la concurrence depuis un an et demi, les prix ont baissé de 20% et le trafic a augmenté de 15%", a affirmé le ministre des Transports.

(Boursier.com) — Alors que les tarifs des billets de train augmentent en prévision des vacances estivales, notamment en raison d'une hausse de la demande, le ministre des Transports, Clément Beaune, a évoqué ce lundi une piste envisagée pour remédier à cette situation : l'ouverture à la concurrence sur certaines lignes.

"Sur le TGV, c'est coûteux parce que le TGV n'est pas subventionné. Pour beaucoup de Français, le sujet n'est pas le TGV mais le train tout court, et donc on subventionne les autres trains mais pas le TGV", a-t-il tout d'abord expliqué sur 'Europe 1'.

"Le prix du TGV est particulièrement cher parce qu'il n'y a plus de places, et quand il n'y a plus de places, les prix augmentent. Ce qu'il faut avant tout faire, c'est préparer l'avenir, acheter, commander plus de trains à nos industriels qui produisent en France", a poursuivi le ministre, avant d'ajouter : "Et puis je vais mettre les pieds dans le plat : de temps en temps, sur certaines lignes à grande vitesse, je pense que la concurrence peut être une bonne chose".

Le trajet "Paris-Lyon" ouvert à la concurrence depuis un an et demi

Rappelant que le trajet "Paris-Lyon" est ouvert à la concurrence depuis un an et demi, avec l'opérateur de train italien Trenitalia, Clément Beaune a assuré que "les prix ont baissé de 20% et le trafic a augmenté de 15%. "Et même à la SNCF, le trafic a augmenté", a-t-il souligné.

"Plus de trains, c'est plus de voyageurs qui voyagent moins cher et de manière écologique", a-t-il fait valoir, citant également l'exemple d'"un opérateur espagnol" qui "va ouvrir des liaisons entre Madrid et Marseille, Barcelone et Lyon, avec des tarifs extrêmement peu coûteux".

Renfe va lancer ses TGV sur le marché français le 13 juillet

Le ministre des Transports fait référence à la compagnie espagnole Renfe qui va lancer ses trains à grande vitesse sur le marché français le 13 juillet prochain. Les trains AVE de la Renfe circuleront sur la ligne Barcelone-Lyon à partir de cette date, puis sur la ligne Madrid-Marseille à partir du 28 juillet, avec de nombreux arrêts intermédiaires tant en Espagne qu'en France.

Par ailleurs, Clément Beaune a tenu à rappeler qu'il était possible de réduire à court terme le coût des voyages en train. "Il y a des billets, en dehors des heures de pointe, qui sont beaucoup plus accessibles, il y a des cartes de réduction, le Ouigo", a-t-il listé, précisant que la SNCF "est en train de développer cette offre".