SNCF : l'objectif de 20 millions de voyageurs cet été a été atteint

Crédit photo © Michaela Rehle

(Boursier.com) — Pari tenu pour la SNCF !... Touchée de plein fouet par le confinement et la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la compagnie ferroviaire est parvenue à atteindre le cap des 20 millions de passagers cet été, conformément à ses prévisions, selon les informations du 'Journal du Dimanche'.

L'été dernier, le ­trafic SNCF avait atteint les 25 millions de ­passagers. Pour l'été 2020, 18 millions de billets vendus concernent les TGV et les Intercités pour la période estivale, ce qui ­correspond à une baisse de 15% par rapport à l'été 2019. Le taux de remplissage des trains atteint 80% les week-ends.

L'entreprise ferroviaire est parvenue à atteindre le million de passager pour le pont du 14-Juillet, la fin de semaine suivante et pour le week-end du 31 juillet au 2 août. Les Ouigo, trains low cost de la SNCF, ont enregistré un record historique de ventes au mois de juillet, avec une hausse de 10% des réservations en un an.

Net recul pour le service des enfants accompagnés

En revanche, la fréquentation de voyageurs dans les TER a été décevante, avec 2 millions de billets vendus contre quasiment le double l'an dernier. "Le décrochage de la fréquentation aura donc été plus important dans les TER", indique l'hebdomadaire.

Autre service en net recul également : celui des enfants ­accompagnés. Au total, 50.000 enfants de 4 à 14 ans ont pris le train dans le cadre du programme "Junior & Cie", contre le double l'été dernier. Pour la SNCF, le bilan est "un peu moins pire que les prévisions les plus pessimistes d'avant l'été".

Si la SNCF est parvenue à limiter la casse dans ce contexte de crise sanitaire, c'est grâce à sa politique tarifaire "agressive", qui semble avoir convaincu les passagers d'opter pour le rail. La compagnie avait notamment mis en vente 3 millions de billets de TGV et Intercités à moins de 49 euros et 2 millions de billets TER compris entre 1 et 10 euros.

La SNCF a cassé ses prix

Des offres promotionnelles ont également été lancées pour la fin de l'été et la rentrée. Jusqu'au 7 septembre, les différentes cartes de réduction avantage de la SNCF (jeune, famille, week-end et senior), seront disponibles à 25 euros au lieu des 49 euros habituels. Les jeunes de 16 à 27 ans pourront bénéficier jusqu'au 6 septembre d'un stock limité d'abonnements TGV Max à 1 euro, contre 79 euros en tarif normal.

Fin juin, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou avait estimé que la crise du Covid-19 devrait coûter près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si l'on ajoute celle liée aux grèves contre la réforme des retraites, estimée à un milliard d'euros, la perte pour la SNCF atteint quelque 5 milliards d'euros depuis décembre dernier.