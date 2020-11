SNCF : envolée des ventes de billets de train depuis l'allocution d'Emmanuel Macron

SNCF : envolée des ventes de billets de train depuis l'allocution d'Emmanuel Macron









Une hausse des ventes de 400% "par rapport à ces derniers jours" a été observée, indique le directeur général de Voyages SNCF Alain Krakovitch.

(Boursier.com) — Les Français attendaient ces annonces avec impatience... Lors de son allocution mardi soir, Emmanuel Macron a dévoilé un plan de déconfinement progressif du pays en 3 étapes. Le 15 décembre notamment, le confinement pourrait prendre fin si la situation sanitaire le permet. A la place, un couvre-feu sera mis en place, à l'exception des soirs du 24 et 31 décembre.

Ainsi, les Français seront autorisés à rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Dans les minutes qui ont suivi de ces annonces, la SNCF a vu une explosion des réservations de billets de train sur son site et son application !

"Les consignes d'Emmanuel Macron sont claires pour Noël : responsabilité et droit de se déplacer... Les ventes frémissaient depuis quelques jours, elles 'explosent' depuis 20 minutes. Nous avons renforcé les équipes SI et les agents seront plus nombreux demain en boutiques pour vous accueillir", a écrit mardi soir sur son compte Twitter le directeur général de Voyages SNCF Alain Krakovitch.

Il y a aura "de la place pour tous"

"Déjà 400% de hausse de vente par rapport à ces derniers jours... Il y a plus de 4,5 millions de billets en vente (dont 1/3 en prix bas), il y aura donc de la place pour tous !", a-t-il détaillé après les annonces d'Emmanuel Macron, rappelant dans le même temps que les consignes sanitaires resteront "strictes"...

Les consignes d'@EmmanuelMacron sont claires pour Noël:responsabilité & droit de se déplacer.Les ventes frémissaient depuis qq jours, elles " explosent " depuis 20 minutes. Nous avons renforcé les équipes SI & les agents seront + nombreux demain en boutiques pour vous accueillir pic.twitter.com/J3r19YnOrb — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch), via Twitter

Ainsi, tous les trains grandes lignes (TGV et Intercités) devraient circuler pour les vacances scolaires, si l'évolution de la situation sanitaire permet la levée du confinement comme prévu le 15 décembre. L'entreprise ferroviaire ne fait actuellement circuler que 30% de ses TGV...

Remboursables et échangeables sans frais

La semaine dernière, le ministre délégué chargé aux Transports Jean-Baptiste Djebbari avait d'ores et déjà indiqué avoir demandé à l'entreprise ferroviaire "d'avoir l'outil industriel prêt, c'est-à-dire les trains qui sont prêts à rouler, à compter de mi-décembre et jusqu'au 4 janvier". A noter que les billets restent remboursables et échangeables sans frais jusqu'au 4 janvier.

Pour rappel, le président de la République a présenté mardi soir un allègement des contraintes en 3 phases. Ainsi le 28 novembre, tous les commerces, ainsi que les services à domicile pourront rouvrir et il sera possible de se déplacer dans un rayon de 20 kilomètres durant 3 heures.

Puis le 15 décembre, dans la perspective des vacances de Noël, les Français pourront se déplacer entre régions et les salles de spectacle et lieux de culture rouvriront... Enfin, le 20 janvier, les lycées pourront être "pleinement ouverts, avec la totalité des élèves" si la situation sanitaire continue de s'améliorer. Les restaurants pourront rouvrir à cette date si les conditions le permettent, mais aucune date n'a été donnée pour les bars et discothèques...