SNCF : appel à la grève nationale le 6 juillet pour réclamer une hausse des salaires

"Les cheminots sont durement touchés par l'explosion de l'inflation, nous devons agir pour gagner des hausses de salaires", ont affirmé la CGT, SUD-Rail et la CFDT.

(Boursier.com) — La grogne monte à la SNCF... Alors que le transport dans son ensemble traverse une crise sociale, avec un secteur aérien menacé par des appels à la grève à la veille des vacances d'été, les cheminots ont de leur côté été appelés à la grève nationale le 6 juillet prochain, par les trois grandes organisations syndicales de la compagnie ferroviaire, CGT, SUD-Rail et CFDT. Elles réclament des augmentations de salaires face à l'inflation.

"A l'instar de l'ensemble des salariés en France comme en Europe, les cheminots sont durement touchés par l'explosion de l'inflation, nous devons agir pour gagner des hausses de salaires", a fait valoir ce vendredi l'intersyndicale dans un communiqué commun, soulignant qu'en Angleterre a lieu "une grève historique des cheminots britanniques pour gagner des hausses de salaires".

"Confrontés à une inflation croissante et à l'absence d'augmentation générale depuis 2014, les cheminots subissent un recul net et fort de leur pouvoir d'achat", déplore-t-elle encore, exhortant la direction SNCF à "arrêter cette politique développant l'individualisation des salariés et la division sociale".

"Une flambée des prix inégalée depuis près de 40 ans"

L'inquiétude monte pour les signataires syndicaux. Ils évoquent un "contexte post pandémie et géostratégique, avec la guerre en Ukraine", qui entraîne "une flambée des prix (essence, alimentation, énergie, etc.) inégalée depuis près de 40 ans".

Les syndicats rappellent qu'une demande de concertation immédiate sur la question des salaires et du pouvoir d'achat avait déjà été déposée le 16 juin dernier. Mais "la direction a refusé de recevoir les organisations syndicales dans le cadre de cette démarche, en renvoyant les échanges à des réunions bilatérales en cours", ont-ils regretté.

Une position de "refus du dialogue social" dénoncée

"Les fédérations syndicales engagées dans cette démarche dénoncent fermement cette position de refus du dialogue social, de mépris vis-à-vis des revendications des cheminots. Elles appellent à une grève nationale le 6 juillet 2022" pour que "la direction réponde positivement à nos légitimes revendications", ont-ils ainsi annoncé, précisant qu'"une table ronde est prévue" ce même jour.

Les fédérations syndicales de cheminots exigent notamment "des mesures de rattrapage salariales de l'inflation et un report systématique de la hausse du Smic sur l'ensemble de la grille". Elles réclament également "une augmentation générale des salaires et la revalorisation des primes de travail" et "une revalorisation de l'ensemble des allocations, gratifications et indemnités pour tenir compte de la hausse des prix".