SNCF : 750.000 voyageurs attendus pour les grands départs ce week-end

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est le premier week-end des grands départs ! Malgré la situation sanitaire, la SNCF attend quelque 750.000 voyageurs dans ses gares et ses trains ce week-end, alors que les vacances de Noël débutent officiellement ce vendredi.

"C'est 750.000 voyageurs qui vont prendre le train ce week-end. Pour nous c'est une bonne nouvelle, les Français vont pouvoir reprendre un peu d'oxygène", a récemment expliqué le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet sur 'Europe 1'.

A titre de comparaison, la compagnie ferroviaire avait vendu 850.000 billets sur le week-end correspondant en 2019, en pleine grève des cheminots. Sur le long week-end de Noël, du 21 au 26 décembre, en 2018, elle en avait écoulé 3 millions.

Billets "échangeables et remboursables gratuitement jusqu'à la dernière minute"

"On sera au rendez-vous des Français. La SNCF et tous les cheminots se sont préparés depuis plusieurs semaines pour que les Français puissent compter sur le train et partir en vacances", a également assuré Christophe Fanichet, précisant que 2.500 trains partiront ce week-end du 18 au 20 décembre, dont 600 TGV chaque jour.

"Pour pouvoir limiter les affluences, on affiche les trains plus tôt. Avant, on avait l'habitude d'afficher les trains 20 minutes avant. Là, on va faire 30 minutes, voire 40 minutes avant le départ pour fluidifier le trafic", a-t-il souligné, précisant également que la SNCF laissera tous ses billets "échangeables et remboursables gratuitement jusqu'à la dernière minute".

3 millions de réservations pour toute la période

SNCF Voyageurs avait indiqué que 3 millions de voyageurs avaient déjà réservé leur voyage "sur TGV et Intercités pour la période des fêtes de fin d'année", sur les 4,5 millions qu'elle a mis en vente. Pour l'ensemble des vacances de Noël 2018, le groupe ferroviaire avait enregistré 8 millions de voyageurs.

Pour rappel, "les voyageurs ayant une réservation pour un train de longue distance circulant après 20 heures [soit après le couvre-feu] peuvent circuler et n'ont pas besoin de modifier leur déplacement. Ils doivent être munis de leur titre de transport et renseigner leur attestation de déplacement dérogatoire", comme l'avait indiqué le gouvernement.