SNCF : '60 millions de consommateurs' dénonce le grand écart des tarifs









Selon le magazine, la SNCF userait davantage sur certaines lignes que sur d'autres du "yield management", le système de gestion des tarifs en fonction de l'offre et la demande.

(Boursier.com) — Les billets de TGV coûtent-ils plus chers ? Alors que la SNCF avait promis plus de clarté et de flexibilité avec la mise en place de nouvelles offres en mai 2019, les grilles tarifaires pratiquées par la compagnie ferroviaire ne permettent toujours pas d'y voir plus clair. C'est du moins ce que révèle une enquête dévoilée ce jeudi par '60 millions de consommateurs', qui consacre un dossier aux mutations de la SNCF dans son mensuel de mars.

L'association, qui a analysé les prix de quelque 3.000 trajets, a d'ailleurs tenu à dénoncer "des tarifs qui font le yo-yo sur un même trajet". "Avec un différentiel qui peut aller de 1 à 11", précise Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint du magazine, au micro d''Europe 1'.

Selon l'association, ce grand écart des tarifs s'explique par la "large autonomie dans la fixation des prix des billets TGV" dont dispose la SNCF. La principale contrainte est le plafond tarifaire pour chaque trajet, qui fait l'objet d'une homologation par l'Etat.

Le "yield management" en cause

Les tarifs pour des trajets reliant la capitale à Lille peuvent ainsi varier de 10 euros à 63 euros, ou à Toulouse de 19 euros à 121 euros, ou de 15 euros à 55 euros (à condition de consentir à passer sept heures dans un train Intercité passant par Limoges).

Comme le rappelle '60 millions de consommateurs', depuis l'introduction du système du "yield management" au début des années 1990 qui fait varier les prix en fonction du remplissage du train, les voyageurs qui anticipent le plus leur réservation de billet de train sont gagnants.

Ainsi, sur un trajet Aix-en-Provence-Paris, le tarif le plus bas relevé par l'association est 10 euros, tandis que le plus haut atteint 116 euros. La première réservation a été effectuée deux mois à l'avance et concernait un jour de semaine. La seconde a été faite en dernière minute et pour un week-end.

Une stratégie assumée

La SNCF dit par ailleurs assumer totalement cette stratégie. "Les trains à l'Ascension ou à Pâques sont très demandés. Donc, si je ne veux pas être en incapacité de vendre 20 jours avant le départ du train, je vais pratiquer des prix assez chers pour inciter la demande à se reporter sur les jours d'avant ou d'après", a ainsi expliqué à 'BFMTV' Frédérique Pasquier, directrice des prix de la compagnie ferroviaire.

Mais acheter son billet à l'avance n'est pas toujours synonyme de bon plan. En effet, selon Benjamin Douriez, sur les grands départs notamment, "il n'y a pas de bons plans. [...] On a pu le vérifier en relevant les prix pour un départ le week-end de l'Ascension et pendant 24 heures après l'ouverture des réservations".

Selon '60 millions de consommateurs', les prix peuvent également s'envoler en fonction des lignes. Celle que la SNCF rentabilise d'ailleurs le plus reste la plus ancienne. Il s'agit de Paris-Lyon, avec un prix moyen de 71,32 euros, ce qui représente 74% du plafond maximum homologué par l'État (97 euros). En moyenne, le prix des billets est le plus souvent supérieur à 50% du maximum autorisé.