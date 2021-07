SNCF : 200.000 nouvelles cartes Avantage écoulées en un mois

Le succès de cette offre tarifaire est une bonne nouvelle pour la société, plombée par de longs mois de confinements et de couvre-feux.

(Boursier.com) — Elle a été lancée il y a un peu plus d'un mois par la SNCF, pour accélérer la sortie de crise. La "Carte Avantage", une nouvelle offre tarifaire, a déjà été choisie par 200.000 personnes, selon les informations de l'Express, et 400.000 voyages ont été enregistrés avec elle. "Un succès, pour l'état-major de l'entreprise qui a pris l'habitude de ne pas s'emballer à cause des soubresauts du virus", explique le magazine.

Cette offre unique pour tous remplace celles jusqu'ici réservées aux jeunes, aux seniors, ou aux familles et la "carte weekend", et doit permettre davantage de transparence en matière de tarifs. Son prix : 49 euros pour un an, garantissant 30% de réduction sur les billets et un plafond de prix, en fonction du temps de trajet. Elle offrira également 60% de réduction pour trois enfants.

Frappée par la crise

Le succès de cette carte est évidemment une bonne nouvelle pour la société, plombée par de longs mois de confinements et de couvre-feux. En 2020, le groupe ferroviaire a enregistré une perte nette de trois milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 30 milliards, en recul de 14% par rapport à 2019. Les activités de transport de voyageurs ont plongé l'an dernier, avec une baisse de fréquentation de 48% pour l'ensemble de la "Grande Vitesse ferroviaire" (TGV INOUi, OUIGO, Eurostar, Thalys etc.), dont -45% en France.

Selon les chiffres livrés par la direction, un voyageur SNCF sur deux prend le train moins d'une fois par an, en ne prenant pas en compte la longue période de la crise sanitaire. Actuellement, 2,5 millions de Français profitent d'une carte de réduction