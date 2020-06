SNCF : "100% de l'offre" des trains sera disponible dès la mi-juin

"Nous enlevons la restriction d'un siège sur deux neutralisé dans les TGV, qui avait été imposée à la SNCF afin de respecter les règles de distanciation" a annoncé le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

(Boursier.com) — La règle d'un siège sur deux va bientôt prendre fin... Alors que la France a débuté sa nouvelle phase de déconfinement, le transport ferroviaire devrait peu à peu revenir à la normale à son tour, selon le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

"Nous enlevons la restriction d'un siège sur deux neutralisé dans les TGV, qui avait été imposée à la SNCF afin de respecter les règles de distanciation" a-t-il indiqué, appelant également la compagnie ferroviaire à "maîtriser ses tarifs" pendant la période de vacances estivales.

"Ce que nous anticipons c'est que nous aurons probablement mi-juin 100% de l'offre et 50% de la fréquentation", a ainsi ajouté le secrétaire d'Etat.

100% des trains RATP dans les prochains jours

Pour rappel, la levée de la règle d'un siège d'eux était une revendication de la SNCF qui avait souligné que cette mesure n'avait pas été imposée aux compagnies aériennes et qu'elle remettait en cause la rentabilité de la plupart des trajets. Selon le PDG Jean-Pierre Farandou, la "rentabilité est effective à partir de 70% de taux d'occupation pour un TGV et 80% pour un Ouigo".

Par ailleurs, alors que le trafic des transports en commun (métros, RER A et B, bus et tramways) est actuellement à 70%, il devrait atteindre 100% la semaine prochaine en Île-de-France, selon Jean-Baptiste Djebbari. "On va continuer à avoir des mesures sanitaires très importantes" dans les transports en commun, notamment l'obligation de porter le masque, a-t-il précisé...

L'attestation restera obligatoire en Île-de-France

Le secrétaire d'Etat a également indiqué que l'attestation employeur pour prendre les transports en Île-de-France resterait obligatoire "au moins jusqu'au 22 juin". Cette attestation vaut pour tous les trajets effectués entre 6 heures 30 et 9 heures 30, puis entre 16 heures et 19 heures.

Les filtrages réalisés par les forces de l'ordre aux abords des stations devraient aussi être prolongés pour permettre de réguler l'arrivée des usagers dans les gares. Enfin, le secrétaire d'Etat aux Transports a également recommandé "très fortement que le télétravail continue sur le mois de juin, afin de lisser l'affluence dans les transports en commun".