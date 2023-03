Snapchat lance son chatbot développé à partir de ChatGPT

Le réseau social lance "My AI", un chatbot basé sur la dernière version de la technologie GPT d'OpenAI et personnalisé pour Snapchat...

(Boursier.com) — ChatGPT débarque dans Snapchat... Alors que les géants de la tech ont commencé à déployer des outils d'intelligence artificielle, le réseau social d'Evan Spiegel a annoncé en début de semaine l'intégration sur sa plateforme de "My AI", un chatbot basé sur la dernière version du robot conversationnel d'OpenAI.

"Aujourd'hui, nous lançons 'My AI', un nouveau chatbot basé sur la dernière version de la technologie GPT d'OpenAI et que nous avons personnalisé pour Snapchat. My AI est disponible à titre expérimental pour les abonnés de Snapchat+, et sera disponible cette semaine", a indiqué l'entreprise californienne dans un article de blog.

"My AI peut recommander des idées de cadeaux d'anniversaire à votre meilleure amie, planifier une randonnée pour un long week-end, suggérer une recette pour le dîner ou même écrire un haïku sur le fromage pour votre ami obsédé par le cheddar", a-t-elle précisé.

"My IA est sujet aux hallucinations"

Les utilisateurs pourront personnaliser "My AI" en lui donnant un nom et en lui attribuant un fond d'écran pour sa fenêtre de conversation. "Comme tous les chatbots dotés d'une intelligence artificielle, 'My IA' est sujet aux hallucinations et peut être amenée à dire à peu près n'importe quoi. Veuillez être conscient de ses nombreuses déficiences et en être désolé par avance !", prévient toutefois le réseau social.

Say hi to My AI 👻 pic.twitter.com/mZW0TNEuJj

— Snapchat (@Snapchat), via Twitter

Si le chatbot a été conçu "pour éviter toute information biaisée, incorrecte, nuisible ou trompeuse, des erreurs peuvent se produire", avertit également la plateforme, qui compte désormais 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle demande, par ailleurs, de "ne pas partager de secrets avec 'My AI'", alors que "toutes les conversations avec My AI seront stockées et pourront être examinées afin d'améliorer l'expérience du produit".

Course à l'intelligence artificielle

Avec l'intégration de "My AI", Snapchat s'invite à son tour dans la course à l'intelligence artificielle, alors que Microsoft a d'ores et déjà intégré sur son moteur de recherche Bing, et que Google continue d'améliorer son IA concurrente Bard. Le chinois Baidu a également annoncé le mois dernier le lancement de son robot conversationnel Ernie Bot en phase de test.

Comme le rappelle 'Reuters', Alphabet, la maison mère de Google, a perdu 100 milliards de dollars de capitalisation boursière début février, alors que son chatbot a commis une erreur factuelle lors de sa toute première démonstration...