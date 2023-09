"Smic régional francilien" : une "mauvaise idée" pour le gouvernement

"Ca déjà existé, de 1950 à 1968, et ça a été abandonné", a expliqué le ministre du Travail Olivier Dussopt jeudi matin.

(Boursier.com) — Un "Smic régional francilien"... L'idée de Valérie Pécresse n'a pas tardé à être rejetée par le gouvernement. "C'est une mauvaise idée", a réagi jeudi matin sur Sud Radio le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il s'est appuyé sur l'interview de l'économiste Gilbert Cette, président du groupe d'experts sur le smic, dans le journal "Le Parisien'. "ce groupe d'experts a travaillé avec un oeil plutôt positif sur l'idée et qu'à la fin ils étaient tous contre", a expliqué le ministre

"Le smic différent d'un endroit à l'autre, ça a déjà existé, de 1950 à 1968, et ça a été abandonné. Parce que d'abord les écarts de niveau de vie et de loyer ne sont pas forcément à l'échelle d'une région. En région Île-de-France, le coût de la vie, le coût des loyers, n'est pas le même dans toutes les communes et ça crée aussi des effets de seuil. Comment on accompagne, comment on traite les personnes qui habitent dans une région et travaillent dans une autre, parce qu'il y a 10 km d'écart entre les deux ? donc ça ne fonctionne pas, ça ne résiste pas aux faits", argumenté Olivier Dussopt, s'appuyant sur le travail de cet économiste.

Inégalités

La présidente de l'Île-de-France a proposé en début de semaine la création d'un "Smic régional francilien", faisant valoir que le niveau des prix à la consommation en Île-de-France est supérieur de 9% au reste de l'Hexagone".

Dans une interview accordée au journal '20 Minutes', Valérie Pécresse a notamment cité l'exemple d'un salarié percevant le Smic et louant un studio à Créteil, qui représente 51% de son revenu, contre 25% s'il vivait à Limoges. "Nous avons un Smic qui n'offre pas le même reste à vivre. Et c'est un problème pour les travailleurs essentiels, qui ne peuvent pas se loger en Île-de-France. On repousse en dehors de la région des personnes qu'on devrait loger chez nous", a-t-elle pointé.

"Si on voulait la parité de pouvoir d'achat dans toutes les régions, le Smic devrait être à 9% ou 8,8% de plus en Île-de-France", selon la présidente de l'Île-de-France. Un Smic régional supérieur de plus de 9%, financé par les entreprises, se traduirait par un salaire minimum de 1.904,44 euros brut par mois en Île-de-France, comparé à 1.747,20 euros dans le reste de la France.