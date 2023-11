Smartphones : le marché se reprend, après une chute de plus de deux ans

La croissance a été tirée par les marchés émergents avec une reprise continue au Moyen-Orient et en Afrique, et le lancement réussi du dernier smartphone de Huawei.

(Boursier.com) — Les ventes mondiales de smartphones chutaient en continu depuis 27 mois... Elles ont (enfin) remonté en octobre, tirées par une reprise sur les marchés émergents, selon les données de Counterpoint Research. Les ventes au détail ont augmenté de 5% sur un an en octobre, selon un rapport.

"La croissance a été tirée par les marchés émergents avec une reprise continue au Moyen-Orient et en Afrique, le retour de Huawei en Chine et le début des fêtes de fin d'année en Inde", a indiqué le cabinet d'études. Les marchés développés, plus saturés, ont connu une reprise plus lente, ajoute-t-il.

Samsung en tête

Le sud-coréen Samsung domine toujours le marché mondial des smartphones au troisième trimestre, avec une part de 20% des ventes totales de smartphones, selon les données de Counterpoint Research. Apple est deuxième avec une part de marché de 16%, suivi par les marques chinoises Xiaomi (12%), Oppo (10%) et Vivo (8%).

Huawei a enregistré la croissance la plus rapide parmi les fabricants de smartphones en Chine grâce à la sortie en septembre de son smartphone Mate 60 Pro, qui a suscité beaucoup d'intérêt des consommateurs.

Calendrier d'Apple

Le nouvel iPhone 15 d'Apple fin septembre a également contribué à soutenir les ventes de smartphones. "Par rapport à l'année dernière, le lancement a été retardé d'une semaine, ce qui signifie que le plein effet des ventes s'est fait sentir en octobre", a déclaré Counterpoint Research.

Le cabinet s'attend à ce que le marché mondial des smartphones continue sur cette lancée au quatrième trimestre. "Après une forte croissance en octobre, nous prévoyons que le marché connaîtra également une croissance d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2023, mettant le marché sur la voie d'une reprise progressive au cours des prochains trimestres", peut-on lire dans son rapport.