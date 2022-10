Smartphones : le chargeur universel va devenir réalité dans l'Union européenne !

Le Parlement européen a voté la législation sur le chargeur universel pour les appareils électroniques, le câble USB-C.

(Boursier.com) — C 'est une première mondiale et une avancée pour les consommateurs et pour la planète... Sous la pression des eurodéputés et de la lutte contre le réchauffement climatique, la Commission européenne avait décidé, en septembre 2021, de proposer une législation imposant un chargeur universel pour les téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques. Ce mardi, le Parlement européen a adopté, par 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions, le texte qui va ainsi obliger les fabricants à proposer un chargeur unique au sein de l'Union européenne.

Aux termes de cette nouvelle loi, tous les fabricants de smartphones, tablettes et autres appareils photos numériques vendus dans l'Union européenne devront donc équiper, d'ici à 2024, leurs appareils d'un port USB-C, qui "garantit une haute qualité de charge et de transfert de données et deviendra le port standard pour les appareils portables", affirme le Parlement européen.

"Lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur, les consommateurs n'auront plus besoin d'un chargeur différent pour chaque nouvel appareil qu'ils achètent. Ils pourront utiliser un seul et même chargeur pour toute une série d'équipements électroniques portables de petite et moyenne taille", explique-t-il.

Recharger à la même vitesse avec n'importe quel chargeur compatible

Indépendamment de la marque de l'appareil, tous les nouveaux appareils devront être équipés d'un port USB Type-C. Cela concerne les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d'écoute, casques-micro, haut-parleurs portatifs, consoles de jeux vidéo portatives, liseuses numériques, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs intra-auriculaires et ordinateurs portables rechargeables par câble, d'une puissance inférieure ou égale à 100 watts.

La vitesse de charge sera la même pour tous les appareils dotés de la charge rapide, indique le Parlement européen, ajoutant que les utilisateurs pourront "dès lors recharger leur appareil à la même vitesse avec n'importe quel chargeur compatible".

Apple contraint de modifier ses chargeurs

Cette nouvelle législation, qui va va notamment contraindre Apple à modifier ses chargeurs pour les rendre compatibles avec ceux des appareils fonctionnant sous Androïd, doit permettre de participer à "un effort plus vaste au niveau européen visant à réduire la quantité de déchets électroniques et à donner aux consommateurs les moyens d'effectuer des choix plus durables", souligne-t-il...

Le géant de Cupertino continue à intégrer sur ses iPhone ont toujours un port Lightning, tandis que tous les smartphones Android sont passés à l'USB-C depuis plusieurs années.

Concernant la recharge sans fil, qui est de plus en plus répandue, la Commission européenne devra harmoniser les exigences d'interopérabilité d'ici fin 2024 "afin d'éviter des conséquences négatives pour les consommateurs et pour l'environnement", précise le communiqué, et d'ajouter : "cela permettra également de supprimer la dépendance technologique des consommateurs à l'égard des producteurs, aussi appelée 'effet lock-in'".