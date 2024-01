Smartphones : Apple double Samsung pour les ventes de 2024

Après 12 ans d'hégémonie pour le groupe sud-coréen...

(Boursier.com) — Apple met fin à douze ans de règne pour son concurrent... Le géant américain a détrôné Samsung Electronics l'an dernier, en termes de ventes mondiales de smartphones. Selon les données d'International Data Corp, la part de marché d'Apple s'est élevée à 20% l'an dernier sur le secteur de la téléphonie mobile, contre 19,4% pour Samsung qui devance Xiaomi, Oppo et Transsion.

Selon les données préliminaires, les expéditions mondiales de smartphones ont diminué de 3,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,17 milliard d'unités en 2023.

Haut de gamme

"Non seulement Apple est le seul acteur du Top 3 à afficher une croissance positive chaque année, mais il occupe également la première place pour la première fois. Tout cela malgré des défis réglementaires accrus et une concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché. Le succès et la résilience continus d'Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des plans de financement sans intérêt", décrypte Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Apple est toutefois confronté en Chine à la résurgence de Huawei et à la concurrence de marques chinoises à bas prix, et a annoncé lundi des remises exceptionnelles sur ses iPhones dans le pays.