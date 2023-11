Smartphone : le prochain Samsung Galaxy pourra traduire en temps réel de l'audio et du texte

Le géant sud-coréen de la technologie prévoit de déployer un outil de traduction en temps réel basé sur l'intelligence artificielle, qui sera intégré dans son prochain smartphone prévu pour une sortie début 2024.

(Boursier.com) — L 'apprentissage des langues sera-t-il bientôt révolu ? Alors que la sortie du prochain smartphone Galaxy de Samsung est prévue début 2024, le géant sud-coréen de la tech prévoit de déployer un outil de traduction en temps réel basé sur l'intelligence artificielle (IA), qui sera intégré dans son futur appareil. Il permettra de traduire à la fois l'audio et le texte lors des communications.

"Même si tous les regards sont tournés vers l'IA, certains de ses meilleurs avantages n'ont pas encore atteint la technologie mobile. Galaxy est sur le point de changer cela. Aucune entreprise ne peut exploiter le potentiel de l'IA comme Galaxy. Pourquoi ? Parce que Galaxy met le pouvoir de l'ouverture entre vos mains", promet l'entreprise dans un communiqué publié jeudi.

Baptisée "AI Live Translate Call", cette fonctionnalité permettra "bientôt aux utilisateurs du dernier téléphone Galaxy AI de disposer d'un traducteur personnel chaque fois qu'ils en auront besoin", annonce ainsi Samsung, qui rappelle que "la fonction pour laquelle nos téléphones ont été créés à l'origine, est "téléphoner".

Aussi simple que "d'activer les sous-titres"

Le groupe sud-coréen précise que le traducteur sera "intégré à la fonction d'appel native" et qu'il ne sera plus nécessaire "d'utiliser des applications tierces". "Les traductions audio et textuelles apparaîtront en temps réel au fur et à mesure que vous parlerez, de sorte qu'il sera aussi simple d'appeler quelqu'un qui parle une autre langue que d'activer les sous-titres lorsque vous regardez une émission en streaming", explique-t-il.

"Dès le début de l'année prochaine, Galaxy AI nous rapprochera d'un monde où certaines des barrières les plus courantes à la connexion sociale se dissoudront, et la communication sera plus facile et plus productive que jamais", soutient Samsung, tout en garantissant que les conversations privées resteront sécurisées dans les smartphones.

Samsung dans la course de l'IA générative

"La technologie mobile a un pouvoir incroyable pour permettre la connexion, la productivité, la créativité et bien plus encore pour les gens du monde entier, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu l'IA mobile déclencher cela de manière vraiment significative", a affirmé Wonjoon Choi, vice-président exécutif et responsable de la R&D de la division Mobile eXperience, estimant que "Galaxy AI est [leur] offre d'intelligence la plus complète à ce jour".

Cette annonce intervient simultanément alors que le fabricant sud-coréen développe, après OpenAI, Google ou encore Microsoft, son propre modèle d'IA générative, baptisé Samsung Gauss. Cet outil capable de générer du langage, du code et des images est actuellement déployé en interne au sein de l'entreprise. Samsung a souligné que ce modèle serait intégré à l'avenir dans une large gamme de ses produits...