SKEMA et Crédit Agricole Provence Côte d'Azur innovent avec le prêt d'honneur à taux 0 en faveur des futurs entrepreneurs

Une nouvelle opportunité pour les étudiants entrepreneurs incubés au sein de SKEMA Ventures.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis la signature d'une première convention en 2017 associée au Village By CA, SKEMA et le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur poursuivent leur engagement mutuel en faveur de l'entrepreneuriat étudiant... Un prêt d'honneur à taux zéro leur est aujourd'hui proposé : une nouvelle opportunité pour les étudiants entrepreneurs incubés au sein de SKEMA Ventures.

Les deux partenaires allient leurs forces pour donner un coup de pouce aux étudiants qui veulent entreprendre : le prêt d'honneur Crédit Agricole Provence Côte d'Azur - SKEMA Business School est une aide financière à tout porteur de projet étudiant ou diplômé de l'école, incubé depuis l'un des campus de SKEMA par l'équipe de SKEMA VENTURES.

Des conditions simples et un octroi rapide

Les conditions de cette aide se veulent souples et rapides... Sans apport et sans frais de dossier, ce prêt d'honneur permet aux entrepreneurs incubés par SKEMA Ventures d'emprunter jusqu'à 20.000 euros à taux 0 sur une durée de 48 mois maximum.

Pour en bénéficier, l'étudiant doit avoir formalisé un projet innovant et viable économiquement sous forme de business plan simplifié validé par SKEMA Ventures.

SKEMA et son dispositif d'incubation SKEMA Ventures commencent par établir une pré-sélection des dossiers qui sont ensuite analysés par le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur. Le processus mis en place avec la banque permet aux entrepreneurs SKEMA d'obtenir une décision dans un délai maximum de 30 jours entre la demande et le versement du prêt à taux 0.

"Il faut démocratiser l'entrepreneuriat... Ce prêt a pour vocation d'offrir une réelle perspective d'avenir aux jeunes de notre territoire, en leur permettant d'obtenir les moyens de leurs ambitions" indique José Santucci, directeur général de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.

"Lorsque l'on veut passer à l'acte d'entreprendre, il est important de pouvoir se confronter le plus tôt possible à ses futurs clients, ses utilisateurs, ses partenaires commerciaux ou techniques, voire - et c'est ce que nous mettons en avant y compris dans nos enseignements à SKEMA - à co-concevoir avec ces différentes parties prenantes" explique Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.

Un premier prêt d'honneur attribué

Jules, étudiant à SKEMA Business School et premier récipiendaire du prêt à taux zéro, a fondé l'entreprise Th(earth)ty il y a deux mois, avec l'ambition d'éradiquer la bouteille en plastique au sein des entreprises. Sa solution, un gobelet transformable en bouteille se veut personnalisable et modulable pour s'adapter aux usages. Une réponse à la surproduction marketing des gobelets réutilisables avec comme leitmotiv : éviter à tout prix le jetable !

En proposant la première gourde facilement nettoyable, Jules intègre les contraintes sanitaires actuelles des entreprises. Ecoresponsable jusque dans son transport, l'objet durable propose une adhésion du marché de l'entreprise à un écosystème global répondant au triptyque sanitaire, environnemental et économique. L'idée prometteuse a séduit SKEMA et le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, octroyant son premier prêt d'honneur pour encourager Jules dans le développement de sa start-up...