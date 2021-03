Six Nations Rugby et CVC annoncent un partenariat stratégique à long terme

Il s'agit d'un partenariat visant à développer davantage le Tournoi des Six Nations et les Internationaux d'automne au profit des joueurs, des supporters et de la communauté du rugby sur le long terme.

(Boursier.com) — Six Nations Rugby, l'organisme officiel organisateur du Tournoi des Six Nations et des Internationaux d'automne, annonce la conclusion d'un partenariat stratégique à long terme avec CVC Fund VII, sous réserve des approbations réglementaires habituelles...

"Le partenariat avec Six Nations Rugby survient à une période très prometteuse, après avoir récemment centralisé la propriété et les activités opérationnelles concernant les Tournois des Six Nations masculin, féminin et des moins de 20 ans, ainsi que les Internationaux d'automne" commente l'organisme.

Investir dans la croissance et le développement du jeu

L'objectif du partenariat est d'investir dans la croissance et le développement du jeu, d'améliorer encore davantage le spectacle sportif qu'offrent tous les tournois, les équipes et les marques, et d'édifier les données, la technologie et des capacités commerciales plus avancées afin de soutenir ces plans ambitieux.

"Ces mesures garantiront le développement continu de ces tournois prestigieux au profit des supporters et permettront d'en attirer de nouveaux, au profil plus diversifié et international, ce qui aidera toutes les parties prenantes du rugby, y compris les joueurs, les clubs et les fédérations, à atteindre leur plein potentiel de développement à long terme".

CVC apportera au partenariat son expérience dans le domaine du sport, ainsi que son réseau mondial, et travaillera aux côtés des fédérations et de l'équipe de direction de Six Nations Rugby afin de concrétiser des plans de croissance ambitieux pour le Tournoi des Six Nations et les Internationaux d'automne.

Contrôle majoritaire des décisions commerciales...

Selon les termes de l'accord, les six fédérations resteront seules responsables de toutes les questions sportives et conserveront également le contrôle majoritaire des décisions commerciales.

L'investissement du CVC Fund VII dans Six Nations Rugby sera versé aux six fédérations sur une période de cinq ans, reflétant la nature à long terme du partenariat. Cet investissement en capital, associé à la croissance attendue des tournois, aidera les fédérations à soutenir le développement du rugby à tous les niveaux dans leurs territoires respectifs au cours des années à venir.