Sites pornos : Le patron de Pornhub renvoie la balle aux fabricants de téléphones

Solomon Friedman estime que l'âge des utilisateurs devrait être vérifié directement sur les smartphones.

(Boursier.com) — "Je vais le dire haut et fort : nous ne voulons pas de mineurs sur nos plates-formes !", a déclaré haut et fort Solomon Friedman, le nouveau patron de MindGeek, la maison mère canadienne de sites pour adultes PornHub, RedTube et YouPorn, dans un entretien accordé au 'Parisien'.

Ses sites sont dans le viseur de plusieurs associations, mais aussi de l'Arcom, le gendarme d'internet, qui a mis en demeure cinq sites fin 2021 de mettre en oeuvre des mesures concrètes afin d'empêcher l'accès des mineurs à leurs contenus et a assigné les FAI pour obtenir leur blocage.

Actuellement, seul un "disclaimer", demandant aux utilisateurs s'ils sont bien majeurs, est mis en place pour décourager les plus jeunes de consulter les vidéos mises en ligne sur ces plateformes...

Les sites contestent les blocages

"Nous et nos concurrents avons lancé une procédure contre l'Arcom pour contester ces blocages potentiels injustes. La législation actuelle possède des défauts dont le principal est de requérir un contrôle de l'âge du visiteur sans spécifier à quelle solution technique faire appel. C'est comme si vous conditionnez la conduite d'une voiture à l'utilisation d'un équipement sans préciser où l'acheter... C'est absurde", se défend Solomon Friedman dans les colonnes du 'Parisien'.

Il assure que son groupe "soutient la vérification de l'âge" et propose une solution concrète. Il propose que les smartphones, qui stockent déjà souvent la carte bancaire des utilisateurs et une partie de leurs informations personnelles, se voient ajouter par leurs fabricants "une procédure de vérification de l'âge dans leurs logiciels" et ainsi cet appareil devienne "la clé" pour accéder au sites pornographiques.

L'âge directement sur les smartphones ?

Il renvoie donc la balle aux fabricants de téléphones... "Comment peuvent-ils vendre des smartphones à des enfants sans vérifier leur âge ? Ils pourraient lancer une mise à jour mondiale du jour au lendemain, c'est techniquement faisable", estime Solomon Friedman.

En moyenne en France, les enfants ont accès à des contenus porno à l'âge de 11 ans et dès 12 ans, un tiers d'entre eux y ont déjà été exposés...